Crisi respiratoria dopo un parto in casa: muore una neonata nel Trevigiano

Inutile la corsa in ospedale, la piccola è deceduta al Ca’ Foncello di Treviso

Tragedia nel Trevigiano. È morta all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso la neonata che, subito dopo un parto avvenuto in casa a Borso del Grappa, aveva manifestato gravi difficoltà respiratorie.

Secondo quanto riferito dall’Ulss 2 Marca Trevigiana, la piccola era stata trasportata d’urgenza al nosocomio poco dopo la nascita, in condizioni critiche, a causa di una grave crisi respiratoria e di un sospetto shock emorragico. Nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarla e il ricovero immediato in terapia intensiva neonatale, la bambina è deceduta circa due ore dopo l’arrivo in ospedale.

La vicenda ha destato profonda commozione nella comunità locale. Sulla dinamica del parto e sulle cause precise del decesso sono in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie.