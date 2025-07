Croatti (M5s): “Altro che interesse pubblico, il governo premia le lobby balneari”

Il senatore riminese attacca il nuovo superbonus da 120 milioni per concessionari e albergatori: “Favori a pochi a spese di tutti, servono gare trasparenti e diritti per i cittadini”

Il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti attacca duramente il governo sul tema delle concessioni balneari. Secondo Croatti, l’esecutivo continua a tutelare interessi privati a discapito dell’interesse collettivo, ignorando i problemi strutturali del settore e aggravando la procedura d’infrazione europea.

Al centro delle critiche c’è un nuovo incentivo da 120 milioni di euro destinato a balneari, albergatori e ristoratori per la ristrutturazione degli immobili, a patto che vengano utilizzati per cinque anni come alloggi per il personale. Per Croatti si tratta di un “superbonus privilegiato”, un favore a determinate categorie dopo il fallimento del decreto sugli indennizzi, bocciato da Commissione europea e Corte dei Conti.

Il senatore sottolinea come le concessioni demaniali, che dovranno essere restituite libere da strutture, non giustifichino liquidazioni basate su presunti valori aziendali. Chiede quindi un cambio di rotta e invita i cittadini a pretendere gare pubbliche trasparenti, competitive e orientate al bene comune.