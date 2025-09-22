Croatti sul corteo di Rimini per Gaza: "Questa energia spinge le vele della Sumud Flotilla"

I commenti del senatore imbarcato sulla Sumud Flotilla

Il Senatore riminese del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, imbarcato con la Sumud Flotilla, ormai al quarto giorno di navigazione, commenta le manifestazioni che sono avvenute oggi in tutta Italia, con un'attenzione particolare a quella di Rimini.

Le dichiarazioni

"Le immagini che arrivano dalle manifestazioni di piazza pro Gaza di Rimini sono straordinarie e spingono le vele della Sumud Flotilla, che è al quarto giorno di navigazione e si sta avvicinando a Creta.

A bordo delle imbarcazioni, in queste ore si vivono molte emozioni contrastanti: tensione e preoccupazione per le pericolose accuse mosse dal governo israeliano, che ha definito jihadisti tutti i volontari della Flotilla; rabbia per le posizioni pilatesche del governo e del ministro Tajani; ma anche, e soprattutto, entusiasmo per il sostegno che arriva da queste manifestazioni e speranza per una missione che ha il supporto di tutte le persone che non intendono rimanere in silenzio di fronte al genocidio del popolo palestinese.

Sono particolarmente orgoglioso delle bellissime immagini della manifestazione di Rimini, che mostrano, una volta di più, il grande cuore, la solidarietà e la vicinanza della nostra gente verso chi soffre. In quel corteo c’erano tantissimi giovani, e qui a bordo della Morgana è arrivata tutta la loro forza ed energia.

Mentre Gaza muore tra la disumana indifferenza dei governi occidentali, i nostri giovani sono la più grande speranza per costruire un nuovo futuro di pace. La Sumud Flotilla porta la loro voce e i loro sogni.”