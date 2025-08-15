Croce Rossa lascia Cattolica dopo 25 anni: nuova sede a San Giovanni in Marignano

Scontro politico sull’addio: per l’opposizione è colpa dell’immobilismo del Comune, per l’amministrazione i costi di ristrutturazione erano insostenibili

La Croce Rossa lascia Cattolica dopo quasi 25 anni e si trasferisce a San Giovanni in Marignano, acquistando una nuova sede nella zona industriale. Il consigliere Marco Cecchini (Lega) accusa l’amministrazione Foronchi di immobilismo, ricordando che la Cri aveva proposto di ristrutturare a proprie spese l’ex caserma dei Vigili del Fuoco, proposta respinta. L’assessore Nicola Romeo conferma l’addio, spiegando che la sede attuale era inadeguata e che lo stabile dei Vigili del Fuoco avrebbe richiesto oltre un milione di euro di lavori, somma insostenibile. Il Comune assicura che il servizio continuerà per i cittadini di Cattolica, mantenendo un magazzino in città.