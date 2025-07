Crolla il tetto di un ristorante stellato: muore sommelier 31enne

L'incidente a Terracina, si ipotizza il maltempo tra le cause

Tragedia nella serata di ieri a Terracina, in provincia di Latina, dove il tetto di un ristorante stellato è improvvisamente crollato, causando la morte di una giovane sommelier di 31 anni. Diversi altri presenti, tra clienti e membri dello staff, sono rimasti feriti nell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti riguarda il possibile ruolo del forte vento e delle condizioni meteorologiche avverse tra le cause del crollo. Le verifiche tecniche sono in corso per accertare l'esatta dinamica dell’accaduto.

Intanto, l’Italia continua a fare i conti con il maltempo. Per oggi è stata diramata un’allerta arancione in Lombardia e Veneto, mentre l’allerta è gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Trentino-Alto Adige e Umbria.

Dopo giorni di temperature elevate, tornano intanto condizioni più miti nella maggior parte delle città italiane, con quasi tutte le località in bollino verde per il caldo. Restano in bollino giallo solo Bari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria.

Sempre nella serata di ieri, un vasto incendio di sterpaglie è divampato a Roma, alimentato dal vento e dalle alte temperature, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.