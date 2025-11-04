Crollo alla Torre dei Conti a Roma: muore l’operaio rimasto sepolto per 11 ore sotto le macerie

Octay Stroici, 48 anni, non ce l’ha fatta dopo il drammatico cedimento durante i lavori di ristrutturazione ai Fori Imperiali. Aperta un’indagine per disastro e lesioni colpose

È morto all’ospedale Umberto I di Roma Octay Stroici, l’operaio rimasto intrappolato per oltre undici ore sotto le macerie della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali. Le sue condizioni erano gravissime sin dal momento del salvataggio: aveva subito un arresto cardiaco appena soccorso e, nonostante i tentativi dei medici, non è sopravvissuto.

Il crollo è avvenuto nella tarda mattinata di ieri durante i lavori di ristrutturazione del monumento medievale, chiuso dal 2007 e oggetto di un finanziamento del Pnrr “Caput Mundi”. Due cedimenti, a distanza di poco più di un’ora, hanno colpito la struttura mentre nel cantiere lavoravano undici operai. Quattro sono stati travolti: uno, il 64enne Gaetano La Manna, è ricoverato con un trauma cranico, mentre altri due hanno riportato ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti circa 140 vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Un pompiere è stato portato in ospedale per un’irritazione agli occhi.

Le prime ipotesi parlano di un cedimento interno alla base della torre, ma saranno le indagini — aperte per disastro e lesioni colpose — a chiarire le cause del crollo.

In segno di cordoglio, sul luogo dell’incidente si sono recati anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il sindaco Roberto Gualtieri.