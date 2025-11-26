“Custodia et Traditio”, Rimini ricorda Cinzia Montevecchi: presentato il volume con i suoi scritti

All’ISSR Marvelli il Vescovo Anselmi dedica alla docente scomparsa il Fondo dei libri antichi della Biblioteca Diocesana “E. Biancheri”

Venerdì 21 novembre, si è svolto presso l’Aula Magna dell’Istituto di Scienze Religiose Alberto Marvelli, l’evento “Custodia et Traditio”. Alla presenza del Vescovo Niccolò Anselmi, del Prefetto dell’adiacente “Biblioteca Diocesana Emilio Bianchieri” don Guido Benzi, la direttrice della stessa, la professoressa Paola Magnani e il direttore dell’ISSR Marvelli don Marco Casadei, è stato presentato il libro: “Tra Archivi e Biblioteca” con scritti della compianta professoressa Cinzia Montevecchi, Prefetto della Bianchieri dal 2016 al 2024 (anno della scomparsa). La presentazione del libro è stata preceduta dall’intervento di don Mauro Mantovani, Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, intitolato: “Custodia et Traditio”.

Alla professoressa Cinzia Montevecchi, è stato dedicato da Sua Eccellenza Niccolò Anselmi, il Fondo libri antichi della Biblioteca scoprendo una targa in sua memoria.

La Biblioteca diocesana “E. Biancheri” è una delle più importanti biblioteche della Romagna riguardanti le Scienze religiose. Comprende circa 70.000 volumi in particolare di carattere teologico, artistico ed umanistico. La sezione del “Fondo Antico” ospita circa 8.500 volumi dal ‘500 al ‘700 iniziando dalla fondazione del Seminario Vescovile, avvenuta nel 1568 per desiderio del Vescovo Giulio Parisani.