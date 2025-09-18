Da 20 anni addetta alla sicurezza nelle discoteche, oggi è miss: Nikita brilla ne "I bellissimi d'Italia"

Nikita Cerri, residente a Saludecio, è addetta alla sicurezza della Villa delle Rose e del Peter Pan

È addetta alla sicurezza nelle discoteche di Rimini e Riccione da oltre 20 anni e da 10 anni ad oggi, l'unica addetta alla sicurezza donna della Villa delle Rose di Misano Adriatico e al Peter Pan di Riccione. Nikita Cerri, 49 anni, italiana di origine albanese residente a Saludecio, ha conquistato una fascia nella finale nazionale del concorso "I bellissimi d'Italia", svoltasi dal 9 al 14 settembre al villaggio "La Marée" di Marina di Pisciotta (Salerno) e organizzata dalla Gd Agency di Bianca e Pasquale D'Ambrosio. A presiedere la serata, volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura: l'attrice Beatrice Luzzi, madrina del evento, il direttore artistico Ugo Autori, il giornalista Nicola Santini, il Conte Marzotto. A condurre la finale e proclamare i vincitori sono stati Gaetano Gaudieri e Paola Mercurio, affiancati da Tania la Gatta. La giuria ha valutato i concorrenti sulla base della loro bellezza, della loro personalità e della loro capacità di rappresentare al meglio la propria Regione. Nikita Cerri ha dimostrato di possedere tutte queste qualità: con la sua sicurezza, simpatia e grazia ha conquistato pubblico e giuria. La fascia di Miss Talento le è stata consegnata da Alessandro Spada, Bellissimo d'Italia 2024.