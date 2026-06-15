Da 50 anni... Ondate di successi a Riccione con Radio Sabbia!

Il 14 Giugno Radio Sabbia ha festeggiato i suoi 50 anni sempre in onda con tutti i successi della musica

La storia delle Radio private nasce proprio nel 1976 e il 9 giugno, a Riccione, dei grandi visionari decidono di avventurarsi nel mondo dell’Etere e accendono per la prima volta, proprio sulla Sabbia di Riccione, RADIO SABBIA! Nella storica sede di Via Milano a ridosso dell’attuale Piazzale Roma, sulla spiaggia della cittadina turistica di Riccione, parte l’avventura musicale della storica emittente. Per ben 50 anni le giornate in spiaggia e le serate in disco sono state animate dalla musica trasmessa in FM 101.500 da RADIO SABBIA. Nel corso degli anni moltissimi gli speakers e dj’s si sono susseguiti ai microfoni con dirette dalle lacation più iconiche della Riviera romagnola. Come dimenticare il mitico Bus a 2 Piani di Radio Sabbia che negli anni 80 percorreva le vie del lungomare di Rimini e Riccione con la musica della celebre emittente e che accompagnava i ragazzi in Disco! E le mitiche serate in diretta dal Bandiera Gialla con l’altrettanto mitico Enrico Il Pazzo! E le cacce al tesoro sempre in onda a bordo della vespa 50 special o di un motorino per le vie di Riccione! In estate radio Sabbia fu il grande punto di riferimento per le radio locali che scendevano dalle grandi città direttamente al mare (non c’erano ancora i network) e per i turisti l’intrattenimento ideale di giorno e di notte! In inverno l’atmosfera delle estati a Riccione sempre sulla cresta dell’onda! RADIO SABBIA da 50 anni più l’ascolti più la senti! Con i programmi che hanno fatto la storia: Il Fantasma della notte, Balla coi Miti... e con i programmi di oggi Tutti pazzi per Pazzaglia con Luciano Pazzaglia, Il Circo Pazzo con Enrico il Pazzo, i Mixati di Mirco Zeta e Andrea Cappelletti, gli appuntamenti con gli eventi di For You di Andrea T La follia del Condominio con Luigi Del Bianco e tutti i condomini, le serate con la dolce voce di Claudio Coveri e le notti con tutta la dance 70 80 90 2000 di Balla coi Miti e la dolcezza della musica d’atmosfera di Passion! Molti i nomi che hanno acceso le giornate e le serate degli ascoltatori di Radio Sabbia, tra i tanti vogliamo ricordare chi non è più con noi ma che resterà sempre nei nostri cuori e tra le onde dell’emittente Romagnola, Katia Galassi, Gilberto Gattei voci amatissime da tutto il pubblico e i grandi direttori artistici che hanno guidato Radio Sabbia in questi 50 anni Mauro Variale, Massimo Carpani, Massimo Sierra. Il 14 giugno abbiamo festeggiato i nostri primi 50 anni... con i nostri grandi ascoltatori, i nostri amici, i nostri fan, coloro che da mezzo secolo credono in noi e ci ascoltano. Al SAMSARA di Riccione, direttamente sulla sabbia abbiamo trascorso una serata accompagnata dai protagonisti della radio ufficiale della Riviera Romagnola da 50 anni!

RADIO SABBIA, più l’ascolti... più la senti da 50 anni da Riccione.