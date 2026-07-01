Da Dublino a Rivazzurra: 50 anni di vacanze nello stesso hotel diventano storia

La città celebra Bernard Byrne

Cinquant’anni di vacanze a Rimini, sempre nello stesso hotel. È la storia di Bernard Byrne, nato a Dublino nel 1937, che da mezzo secolo sceglie l’Hotel Bagli di Rivazzurra per le sue vacanze estive.

L’anniversario è stato celebrato ieri sera in occasione di una doppia ricorrenza: i 50 anni di fedeltà del turista irlandese e i 70 anni di attività dell’Hotel Bagli, struttura a conduzione familiare giunta alla terza generazione. A consegnare un riconoscimento a Byrne è stato l’assessore Francesco Bragagni, che ha ringraziato l’ospite a nome della città per il legame e l’affetto dimostrati nei confronti di Rimini.

Byrne ha ricordato i lunghi viaggi degli inizi, quando raggiungeva la Riviera in treno e traghetto insieme a un gruppo di amici e familiari. Il percorso partiva da Dublino, proseguiva attraverso Galles, Londra, Dover, Calais e Parigi, fino ad arrivare a Rimini dopo quasi tre giorni di viaggio.

Nel corso degli anni il rapporto con la famiglia Bagli si è trasformato in una profonda amicizia. Per l’occasione, l’hotel ha dedicato a Bernard Byrne uno spazio del proprio angolo storico, con fotografie che raccontano mezzo secolo di estati trascorse a Rivazzurra.