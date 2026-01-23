Da fine gennaio a fine febbraio lavori Hera a Marina Centro: chiusure e deviazioni stradali

Interventi sulla rete idrica e messa in sicurezza del sottopasso Savonarola richiederanno modifiche alla viabilità

Dal 26 gennaio al 28 febbraio il Gruppo Hera effettuerà degli interventi per il rinnovo della rete idrica e messa in sicurezza del sottopasso Savonarola che richiederanno la chiusura al traffico di via Destra del Porto e via Savonarola, con deviazioni segnalate nelle vie limitrofe.

L’obiettivo principale dei lavori è garantire un servizio idrico sempre più efficiente, ridurre le perdite di rete e mettere in sicurezza la viabilità cittadina durante fenomeni atmosferici intensi.

Le modifiche alla viabilità

Gli interventi che interesseranno nelle prossime settimane l’area di Marina Centro a Rimini prevedono importanti modifiche alla viabilità a partire da lunedì 26 gennaio, dalle ore 7.00, e fino alle ore 18.00 di sabato 28 febbraio nella zona del porto, necessarie per consentire i lavori di posa della nuova condotta idrica.

In particolare, l’intervento interesserà il tratto di via Destra del Porto compreso tra il ponte della ferrovia e il ponte della Resistenza, con le seguenti limitazioni al traffico:

Via Destra del Porto: chiusura totale al traffico delle corsie lato Ravenna (direzione mare/monte), nel tratto dal Ponte della Resistenza a Via Savonarola; delle corsie lato Ancona(direzione monte/mare) nel tratto dalle vie Rodi/Savonarola alla Via Perseo.

Via Savonarola: chiusura totale della corsia con direzione monte–mare, nel tratto dallo svincolo di immissione su via Graziani fino all’intersezione con via Destra del Porto.

La segnaletica stradale indicherà le deviazioni e i percorsi alternativi.

Rinnovo condotte e messa in sicurezza sottopasso Savonarola

I lavori, interamente progettati ed eseguiti dalla Multiutility, puntano a risolvere due criticità attraverso soluzioni mirate che rappresentano un vero e proprio potenziamento tecnologico, volto a garantire alla città un’infrastruttura idrica all’avanguardia e una maggiore protezione dagli eventi atmosferici estremi. L'operazione si muove su due binari, entrambi cruciali per la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini. Si tratta, da una parte, del rinnovo delle condotte in via Destra del Porto e via Rodi dove, grazie all'installazione di una nuova valvola regolatrice di ultima generazione, sarà garantita una gestione automatizzata e intelligente delle pressioni. Questo permetterà di prevenire a monte il rischio di rotture, eliminare le dispersioni idriche e ottimizzare la fornitura d'acqua, rendendola costante. Parallelamente, si interverrà per la messa in sicurezza del sottopasso Savonarola, tassello fondamentale per la viabilità cittadina: attraverso la sostituzione delle vecchie griglie con sistemi di drenaggio ad alta capacità, Hera punta a risolvere strutturalmente le criticità legate agli allagamenti durante le piogge intense, garantendo la transitabilità del sottopasso anche in condizioni meteo avverse”.

Hera ricorda inoltre che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.