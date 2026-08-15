Da Gambettola alla Serie A, subito doppietta con il Parma: Lontani show, rimpianto Milan

Il giocatore ha lasciato il Milan per fare il salto nel professionismo: subito titolare con doppietta

Gli opinionisti calcistici sono già partiti con il refrain: "Rimpianto Milan". Simone Lontani, attaccante esterno classe 2008, ha lasciato il rossonero a parametro zero, accasandosi a Parma. Originario di Gambettola, Lontani si è riavvicinato a casa, ma soprattutto ha scelto una piazza che potesse dargli subito spazio, nella massima serie. La fiducia del tecnico Cuesta è stata ripagata: nel 4-3-3/4-2-3-1 del tecnico spagnolo, Lontani opera nel ruolo di esterno sinistro offensivo e in questa posizione ieri (sabato 14 agosto) ha messo a segno la doppietta decisiva nella gara di Coppa Italia vinta 2-0 con il Catania. Entrambe le reti sono frutto della sua freddezza sotto porta, già dimostrata con i 10 gol nella Primavera del Milan. I rossoneri avrebbero voluto tenerlo, inserendolo nella seconda squadra che milita in Serie D, giocatore e procuratore hanno deciso di fare una scelta diversa, finora vincente, cambiando aria senza alcun corrispettivo economico per il Milan. Cuesta ha dato spazio all'attaccante romagnolo fin dal precampionato, preferendolo a Ondrejka, e ora potrebbe decidere di non aggiungere nessuno in quella posizione, dando fiducia al giovane talento di Gambettola. Prossimo step, sabato 22 agosto, l'esordio in campionato: al Tardini ci sarà il Cagliari, e Lontani cercherà di lasciare il segno anche nella sua prima gara in serie A.