Dal 6 all'8 agosto l'Italia in Miniatura si accende con "I Laboratori di Pinocchio"

Le tre serate arricchiscono il programma di “Divertente di Giorno, Magica di Notte” con attività per bambini, fiabe animate e laboratori a tema

Dal 6 all’8 agosto Pinocchio torna a Italia in Miniatura e la trasforma in un grande laboratorio a cielo aperto. L’iconico burattino sarà nuovamente la star del parco tematico di Rimini, questa volta scendendo nel cuore dell’Italia, per guidare “I Laboratori di Pinocchio”, attività creative in programma nel parco miniature giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 agosto, a partire dalle 20:00. I 300 monumenti in scala, illuminati in notturna, e i trenini che sfrecciano intorno, faranno da cornice ai workshop, condotti insieme agli inseparabili amici Grillo Parlante e Fata Turchina in persona. Fra polvere di fata, perle di saggezza e qualche scherzetto, prenderanno vita bacchette magiche, attività con i colori e tante altre attività. Alla soddisfazione di realizzare un oggetto con le proprie mani si passerà all’incanto delle fiabe animate, all’energia del Meet&Greet con gli artisti e alla soddisfazione di portare a casa l’attestato “Amico di Pinocchio”. Nelle serate dell’evento, il parco sarà aperto dalle 10 alle 22:30, con attrazioni in funzione fino alle 20:15. Dalle ore 18:00 è attivo un biglietto serale.