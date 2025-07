Da modella di Renoir a pittrice di talento: la forza di Suzanne Valadon raccontata a Villa Lodi Fé

La rassegna culturale prosegue il 16 luglio con un nuovo appuntamento a ingresso libero

Arte e storia al femminile sono state le protagoniste, ieri sera, mercoledì 9 luglio, della seconda serata della rassegna culturale estiva “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”, promossa dall’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca. Al centro dell’incontro, seguito da un numeroso e attento pubblico, è stata la figura di Suzanne Valadon, pittrice francese anticonformista e figura affascinante della scena artistica tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento.

A guidare l’approfondimento, dal titolo “Storia della musa di artisti che, a sua volta, divenne pittrice. Madre dell’altrettanto famoso Maurice Utrillo”, è stata Ester Sabetta, pedagogista ed esperta di politiche educative, da anni impegnata nello studio del rapporto tra arte ed educazione. Sabetta ha condotto il pubblico in un viaggio coinvolgente tra le luci e le ombre della vita di Valadon: da modella per artisti del calibro di Renoir e Degas, a pittrice riconosciuta per uno stile personale e moderno, capace di affermarsi in un mondo dominato dagli uomini. Durante la serata, è emersa la forza di una donna capace di trasformare la sua immagine da musa ispiratrice ad artista a pieno titolo, con una produzione che ancora oggi sorprende per modernità e profondità.

La rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?” proseguirà anche la prossima settimana, mercoledì 16 luglio alle ore 21:15, sempre a Villa Lodi Fé. Ingresso libero.