Da Paradiso a Fedez e Masini: ecco i 30 Big di Sanremo 2026

Carlo Conti annuncia il cast: “Tanti esordi e grande varietà musicale”

Da Tommaso Paradiso a Fedez, da Marco Masini ad Arisa, passando per Sal Da Vinci e Patty Pravo: sono alcuni dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. L’annuncio ufficiale è arrivato dal direttore artistico Carlo Conti, che ha svelato la lista dei partecipanti in diretta al Tg1 delle 13.30.

“Nel cast c’è tantissima varietà e tantissimi esordi, oltre a un grande fermento musicale, a dimostrazione del fatto che la musica italiana è in continua evoluzione”, ha commentato Conti. Durante la serata del 14 dicembre, nel corso del programma Sarà Sanremo, saranno rivelati anche i titoli dei brani in gara, completando così il quadro dell’edizione 2026 del Festival.