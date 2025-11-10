Da pozzo “Memoria dell’acqua” a cestino dei rifiuti. La segnalazione

Segnalazione da un lettore: “Dentro immondizia di ogni genere. Serve più educazione civica in città”

Il pozzo "Memoria dell'acqua" in centro a Rimini diventa un cestino dei rifiuti. La segnalazione al 3478809485 è arrivata da un nostro lettore.

"Rimini area Mercato Coperto, manufatto storico" scrive il lettore "all'interno del pozzo tanta immondizia con rifiuti di ogni genere.

Anche Rimini sta diventando molto sporca.....non è possibile educare la popolazione con cartelli di educazione civica comprensibili per tutti, italiani e non?"