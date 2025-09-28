Da Rimini a Palermo: premiati due imprenditori agli Excellence Award

Corrado Della Vista e Domenico Cimino, i due riminesi premiati

In occasione della 46ª Giornata Mondiale del Turismo, svoltasi a Palermo, due imprenditori riminesi sono stati insigniti di prestigiosi riconoscimenti nell’ambito della 2ª edizione degli Excellence Award, organizzata dalla CSTM Academy.

Corrado Della Vista, Presidente di Conflavoro PMI Rimini e a capo del gruppo alberghiero Devira Group, ha ricevuto il titolo di “Ambasciatore del Turismo 2025”, per il suo impegno nel valorizzare e innovare il settore dell’ospitalità a livello nazionale.

Domenico Cimino, imprenditore e albergatore riminese, è stato invece inserito tra i “Capitani dell’Hôtellerie Italiana d’Eccellenza”, riconoscimento che celebra i manager che si sono distinti nella guida di strutture di alto livello e nella promozione dell’ospitalità italiana.

Un doppio successo che porta il nome di Rimini sul palcoscenico nazionale, confermando la città come uno dei poli più rappresentativi del turismo italiano.

“Questo riconoscimento – ha commentato Corrado Della Vista – è dedicato alla mia famiglia, alla mia squadra e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a rendere grande l’ospitalità italiana.”

L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco del settore alberghiero, accademico e associativo, a testimonianza dell’importanza del turismo come motore culturale ed economico del Paese.