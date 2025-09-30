Dai barbiere di Siviglia al lago dei cigni: a Rimini approfondimenti per appassionati

Gli esperti Giulia Vannoni, Umberto Curi e Fabio Sartorelli guidano il pubblico attraverso figure storiche, miti e leggende musicali

Ad ottobre si moltiplicano le occasioni di approfondimento culturale grazie a Parole per la musica, il ciclo di incontri che attraversa il programma della 76esima Sagra Musicale Malatestiana offrendo l’opportunità di spaziare dalla musica classica al mito, dalla storia del teatro all'analisi di figure artistiche di spicco.

Il percorso tra divulgazione e curiosità prosegue domani mercoledì 1 ottobre alle ore 21 al Teatro degli Atti, dove Giulia Vannoni guiderà i presenti attraverso Barbieri e dottori secondo Rossini, un’originale analisi delle figure professionali all'interno delle opere del celebre compositore in preparazione all’ascolto dell’opera “Il barbiere di Siviglia” in scena al Teatro Galli venerdì 7 e domenica 9 novembre.

La rassegna prosegue domenica 5 ottobre alle 17 alla Sala Ressi del Teatro Galli con Umberto Curi, che condurrà un approfondimento dedicato a Il mito di Dioniso, esplorando il legame tra musica, ritualità e cultura classica.

Domenica 19 ottobre alle 17 al Teatro Galli sarà la volta di Fabio Sartorelli con Suoni in movimento: pazzie, cigni, miti e leggende. Il passo inquieto del Romanticismo verso il Novecento, un racconto che intreccia suggestioni musicali e tensioni storiche. L’incontro sarà di introduzione allo spettacolo di danza Il lago dei cigni (mercoledì 22 ottobre) con la compagnia francese del Ballet Preljocaj.

A chiudere ottobre un altro approfondimento dedicato a “Il barbiere di Siviglia” con Carla Moreni, che sabato 25 ottobre alle 21 al Teatro degli Atti tratterà La rivoluzionaria Rosina del Barbiere di Rossini, dedicato alla figura femminile nell’opera del compositore.

Infine il 13 novembre (ore 21) tornerà al Teatro degli Atti Guido Barbieri con l’incontro dal titolo “Il liuto salvato dalle macerie. La storia di Al Kamandjati tra utopia e barbarie”.