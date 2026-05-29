Dai falsi tecnici agli investimenti online: Rimini sotto scacco dei truffatori. Boom dei raggiri

Oltre tre denunce al giorno, 520 denunce in pochi mesi

Sono già 520 le truffe denunciate in provincia di Rimini tra raggiri online e truffe ai danni degli anziani. Il dato è stato diffuso dalla Procura della Repubblica durante la presentazione di una campagna di sensibilizzazione promossa insieme alle forze dell’ordine.

“La prevenzione passa dall’informazione”, ha spiegato la procuratrice capo Elisabetta Melotti, sottolineando come le denunce siano in costante aumento e coinvolgano persone di ogni età e categoria sociale. “Spesso chi subisce una truffa prova vergogna, ma denunciare subito è fondamentale”.

Secondo i dati della Procura, in provincia si è passati da quasi quattro truffe al giorno nel 2023, per un totale di 1.358 casi, a oltre tre al giorno nel 2025 con 1.319 episodi denunciati. Anche il 2026 conferma il trend.

Tra i raggiri più diffusi ci sono quelli del finto tecnico o del falso avvocato che chiedono denaro per presunte emergenze, ma anche le truffe sentimentali sui social e i falsi investimenti online con promesse di facili guadagni.

Tra le indagini più rilevanti, anche quella della Guardia di Finanza denominata “Cagliostro”, che ha scoperto un presunto schema Ponzi legato agli impianti fotovoltaici: coinvolte circa 6mila vittime in tutta Italia e un giro d’affari da 80 milioni di euro. La base operativa sarebbe stata a Rimini.