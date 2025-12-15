Dal 27 al 29 dicembre 2025 torna il Pennabilli Django Festival

La 13ª edizione celebra Django Reinhardt con un programma che spazia dalle leggende del gipsy jazz come Jimmy Rosenberg alle nuove sonorità del jazz manouche

Pennabilli si prepara a vibrare al ritmo del gipsy jazz con la 13ª edizione del Pennabilli Django Festival, in programma dal 27 al 29 dicembre. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Ultimo Punto, celebra la figura leggendaria di Django Reinhardt, chitarrista Sinti considerato il padre del jazz manouche, capace di fondere armonie jazz statunitensi con la tradizione gitana, inaugurando l’identità del jazz europeo.

Nel borgo dell’Alta Valmarecchia, tra concerti, jam session e passeggiate sonore, la musica di Django torna a vivere tra le strade e i teatri locali. Il festival si apre sabato 27 dicembre all’Orto dei Frutti Dimenticati con il Jacopo Martini Quartet (17.00), per proseguire al Teatro Vittoria con il Nadir Trio (21.30), tra ritmiche arabe e improvvisazioni jazz.

Domenica 28 dicembre, il trio guidato da Daniele Corvasce con Alfredo Pumilia (17.00) rende omaggio a Django, seguito dall’attesissimo concerto di Jimmy Rosenberg (21.30), icona internazionale del gipsy jazz. Lunedì 29 dicembre si chiude con Amar Corda Quintet (17.00) e il Gismo Graf Trio (21.30), tra swing, bossa nova e jazz contemporaneo.

Novità 2025: le jam session notturne si spostano nel nuovo spazio polifunzionale ZIP – Cerniera di Innovazione Culturale, diventando un autentico Hot Club per musicisti e appassionati.

Il festival offre anche seminari per strumentisti, Gipsy Trail tra natura e musica e un torneo di scacchi, oltre alla proiezione del documentario “Jimmy Rosenberg – The Father, The Son and the Talent”.

Biglietti disponibili in prevendita su liveticket.it.