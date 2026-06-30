Dal 7 luglio partono gli eventi dell'Aquafan con Luk3 e il festival Maxibon Music Wave

Il 9 luglio arriva The Long Sunset

Artisti di rilievo, icone della musica dance, cantautori, i protagonisti più amati di talent show, ma anche creator, youtuber e star del web. Saranno questi i protagonisti di Aquafan a Riccione tra luglio e agosto, con il festival Maxibon Music Wave, le giornate no stop The Long Sunset e tante sorprese quotidiane.

Il festival Maxibon Music Wave dà il via alla programmazione eventi di Aquafan. Ogni martedì alle ore 14:30, dal 7 luglio, nell'iconica Piscina Onde. Ad inaugurare il grandioso palco, martedì 7 Luglio, sarà Luk3, all'anagrafe Luca Pasquariello. Classe 2007, il giovane cantautore è oggi uno dei volti musicali più amati dalla Generazione Z. Salito alla ribalta grazie all'esperienza nella scuola di Amici 24, Luk3 ha saputo tradurre il calore televisivo in un enorme successo sulle piattaforme digitali: le sue hit, tra cui "Tutta Rosa" e "Parigi in motorino", registrando milioni di streaming su Spotify e spopolano in virali trend su TikTok. La sua nuova hit estiva ‘Melodrammatica’ segna il definitivo salto di qualità internazionale di Luk3. Il brano pop vanta infatti la collaborazione con la cantante spagnola Cristina Lora (fresca vincitrice di Operaciòn Triunfo 2025). Luk3 dimostra così un talento versatile e carismatico che promette di infiammare l'apertura del festival di Aquafan.

La line-up di artisti proseguirà ogni martedì con Rob (14 luglio), Sayf (21 luglio), Molella (28 luglio), Cioffi (4 agosto), Welo (11 agosto) e Angie (18 agosto).

Grande attesa anche per i 4 appuntamenti speciali del giovedì con The Long Sunset (9 e 23 luglio, 6 e 20 agosto), caratterizzati da un'apertura prolungata del parco acquatico dalle 10:00 alle 23:00. Durante queste 13 ore no-stop, gli scivoli rimarranno attivi sia di giorno che di notte. Nel pomeriggio la Piscina Onde si accenderà con lo showman Franky Chiappinelli, gli Aquadancers e tante sorprese.

Parallelamente, gli spazi della Walky Cup ospiteranno WalkyFan, un reality live con dirette TikTok e momenti di incontro con creator e talent. Primo appuntamento il 9 luglio con protagonisti i membri del The Snack Club. Questo celebre collettivo di creator (tra cui spiccano i volti di Sofy, Papy, Lollo, Ciamy e molti altri) è diventato in breve tempo un vero e proprio fenomeno di culto su YouTube e TikTok. Tra folli challenge e video gameplay, il gruppo vanta centinaia di migliaia di visualizzazioni. The Snack Club saprà portare ad Aquafan un'esplosione di energia e puro intrattenimento per i fan più giovani.

La rassegna WalkyFan continuerà a stupire ospitando i Dieffe Bros (23 luglio), The Breakfast Crew (6 agosto) e il team formato da Giuse360, V3nom e Bise (20 agosto).

Il 6 agosto il Blue Rock di Aquafan ospiterà Let's DJ - Road to Lucca Comics & Games, la DJ battle realizzata da AlphaTheta e MediaWorld, dedicata alla nuova generazione di DJ. I partecipanti si sfideranno dal vivo davanti a una giuria di professionisti del settore, per conquistare un posto nella finalissima in programma a Lucca Comics & Games 2026. Una giornata all'insegna di musica, performance e cultura dj, pensata per offrire visibilità ai nuovi talenti e avvicinare sempre più giovani al mondo del DJing.

Dal 5 luglio la Piscina Onde si trasforma in un main stage collettivo, dove il celebre "rituale della Maxi Onda" delle 14.30 catalizza emozioni e trasforma l'esperienza in un rito d’aggregazione. E una nuova squadra di performer insieme a Franky, coinvolgerà il pubblico con animazioni diffuse in più aree del parco. Quest’anno novità assoluta è la Maxi Onda, che si fa in sette. Dj set e performance uniche ogni giornata: lunedì Pop Mania, martedì Latin-Urban Day, mercoledì K-Pop Wave, giovedì Italian Party, venerdì 90 all’Ora, sabato Aquastyle Disco, domenica Icone Pop. Sette giorni, sette maxi onde diverse, sette mondi da vivere solo in Aquafan.