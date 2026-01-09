Dal carrello alla Rc auto: i prezzi tornano a correre nel nuovo anno. Le stime di Federconsumatori

Alimentari, assicurazioni e spedizioni tra i settori più colpiti dagli aumenti previsti

Dopo un parziale rallentamento dei rincari registrato nel 2025, il 2026 si apre con nuove e significative stangate sui bilanci familiari. Secondo le stime dell’Osservatorio Federconsumatori, gli aumenti previsti nel nuovo anno comporteranno una spesa aggiuntiva media di 672,60 euro annui a famiglia, con rincari che interesseranno diversi settori chiave, dall’alimentare alle assicurazioni, fino ai costi legati alla logistica e ai servizi. Un quadro che si inserisce in una situazione già fragile, segnata da anni di perdita del potere d’acquisto e da crescenti disuguaglianze.

La nota stampa di Federconsumatori Rimini

Una cifra notevole, nonostante le riduzioni previste nel settore dell’energia. Cresceranno, in compenso, le spese su altri fronti, da quello alimentare, alle assicurazioni auto (anche per effetto dell’innalzamento dell’aliquota sulle polizze infortunio conducente collegate alla rc auto), alle spedizioni (con l’introduzione della tassa sui pacchi provenienti dai paesi extra UE con valore inferiore ai 150 euro).

Incide in particolar modo l’impatto sulla logistica dovuto all’incremento delle accise sul diesel: se è vero che i mezzi pesanti possono usufruire di un rimborso in tal senso, questo non vale per i mezzi più piccoli, che costituiscono ampia parte del parco veicoli utilizzati per la distribuzione su gomma. Un dettaglio a cui il Governo dovrebbe pensare per scongiurare un’impennata dei prezzi di beni e servizi.

La stangata in arrivo con il nuovo anno si abbatterà su una situazione già compromessa dai continui aumenti registrati negli ultimi anni : secondo i nostri dati, in 5 anni, a causa dei rincari, il potere di acquisto delle famiglie è stato eroso di oltre 5.538 euro.

Un andamento che ha portato alla crescita di tagli e rinunce da parte delle famiglie, con una allarmante crescita delle disuguaglianze anche in settori vitali come l’energia e l’alimentazione. Per questo ci saremmo aspettati una manovra più incisiva, che sostenesse le famiglie e non le caricasse di ulteriori aumenti. Che prevedesse, ad esempio, una riforma fiscale equa; la rimodulazione dell’Iva sui generi di largo consumo (che consentirebbe un risparmio di oltre 516 euro annui a famiglia); la creazione di un fondo di contrasto alla povertà energetica e alla povertà alimentare; lo stanziamento di risorse adeguate per la sanità pubblica e per il diritto allo studio. Misure necessarie e urgenti, ma ancora assenti dall’azione di Governo.

Di seguito, nel dettaglio, le prime stime degli aumenti previsti in ogni settore.