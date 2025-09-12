Dal circuito alle piazze: ecco il programma del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

Dal 12 al 14 settembre il Misano World Circuit e la riviera romagnola diventano la capitale dei motori, tra gare, show freestyle e musica internazionale

Conto alla rovescia per il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 12 al 14 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Un weekend che, come da tradizione, non si limiterà allo spettacolo della pista, ma coinvolgerà l’intera riviera romagnola con eventi, musica e show targati Red Bull.

Il riscaldamento inizia già giovedì 11 settembre a Riccione, in Viale Ceccarini, con l’apertura della Red Bull Riders Night: dalle 20.00 spazio a simulatori, contest e musica dal vivo. Alle 22.00 e a mezzanotte il pubblico potrà assistere a due adrenalinici spettacoli freestyle con Aras Freestyle, Adrian Guggemos, il RipKick Bike Show Team e Talaria con la sua moto elettrica.

Il giorno successivo, venerdì 12, l’appuntamento si sposta sul lungomare di Rimini, sempre dalle 20.00, con nuove performance di freestyle. Al Misano World Circuit, invece, debutta la KTM Orange Parade 2025: oltre 400 motociclisti scenderanno in pista guidati da Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Viñales, formando un’impressionante onda arancione.

Durante il weekend, la Fan Zone del circuito sarà il cuore del divertimento con la Sport Area dedicata ad attività gratuite – volley, basket, bowling, ping pong, calcio balilla e teqball – oltre al Playstand ufficiale della MotoGP.

Grande attesa anche per i due eventi musicali firmati Nameless Festival: sabato 13 settembre, dalle 19.00, il Nameless Party porterà sul palco Afrojack con un DJ set nell’area Misanino. Domenica, dopo le gare di Moto3 (11.00), Moto2 (12.15) e MotoGP (14.00), sarà invece il Red Bull Summer Vibes a chiudere in festa il weekend, con musica fino alle 20.00.

A sostenere Red Bull in questa tre giorni di motori e spettacolo ci sarà Fastweb, official partner dell’evento.