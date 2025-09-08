Dal dolore alla rinascita: la famiglia Bovolenta diventa un docufilm

Il film mostrerà anche il forte legame con la Romagna

Dopo la morte improvvisa del campione di volley Vigor Bovolenta nel 2012, la moglie Federica Lisi ha trovato la forza di crescere i cinque figli trasformando il dolore in un messaggio di speranza e resilienza. La loro storia diventerà un docufilm, I Bovolenta, diretto dal giornalista Stefano Ferrari e presentato in anteprima al Giffoni Film Festival.

Il progetto, che partirà in autunno e uscirà in primavera, racconterà non solo il ricordo di Vigor ma soprattutto la quotidianità della famiglia, tra difficoltà superate e valori condivisi: amore, amicizia, aiuto reciproco. Un percorso che vuole trasmettere l’idea che con unione e dialogo si possono affrontare anche le prove più dure.

Federica sottolinea che la vera forza è stata quella di non arrendersi mai e di affidarsi anche al sostegno degli altri: «Da soli non si va da nessuna parte». La colonna sonora sarà firmata dalla cantautrice Pia Tuccitto, amica della famiglia.

Il docufilm mostrerà anche il forte legame con la Romagna, il progetto “Bovelix” per la diffusione dei defibrillatori e le testimonianze di amici e familiari. Un racconto che vuole essere un inno alla vita e un incoraggiamento a non lasciarsi travolgere dalle difficoltà: «Quando lo tsunami arriva, puoi trovare le forze per salvarti. La vita merita di essere vissuta».