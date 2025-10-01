Dal GAZAbo di Santarcangelo centinaia di cartoline ‘Flottilla siamo con te’

Pronte per essere spedite a Roma al Ministro Antonio Tajani

Dal “GAZAbo”, il gazebo di Piazza Ganganelli a Santarcangelo trasformato da giorni In spazio di libertà e presidio permanente di sostegno e solidarietà a disposizione di gruppi consiliari e associazioni, non partono solo simbolici inni alla pace, ma anche veri e propri messaggi al Governo: l’iniziativa delle speciali cartoline ‘Flottilla siamo con te’ indirizzate al ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani sta infatti riscuotendo una grande adesione, tanto che sarà esportata anche in altre realtà del territorio.

“Sono in tantissimi a presentarsi al GAZAbo ogni giorno, sia per i collegamenti con la Flottilla che per fare sentire la propria voce e firmare le nostre cartoline. I messaggi che la gente indirizza a Tajani sono veramente belli ed emozionanti. Sono già centinaia” rivelano i promotori, che annunciano una grande mobilitazione di piazza per sabato 4 ottobre alle 18.30 dal titolo Appello per la libertà di Gaza: sostegno alla Flotilla e allo Stato Libero di Palestina”.

"Stiamo vivendo una situazione di grave violazione dei diritti umani a Gaza, dove il diritto internazionale e umanitario vengono costantemente calpestati. La speranza di un futuro migliore nasce dalla partecipazione attiva di persone, associazioni e gruppi che lavorano insieme per spingere governi e istituzioni verso una soluzione di pace. La Flotilla per Gaza è un esempio di questo impegno, un'azione straordinaria che coinvolge attivisti, sindacalisti, medici, artisti, giornalisti e politici da 44 paesi del mondo, uniti dall'obiettivo di rompere l'assedio di Gaza e di sostenere il diritto del popolo palestinese alla libertà e alla dignità. Anche a Santarcangelo facciamo la nostra parte, con un evento in piazza Ganganelli sabato 4 ottobre alle 18,30, per chiedere il riconoscimento e la costituzione dello Stato Libero di Palestina. Vi invitiamo a unirvi a noi in questo importante momento di solidarietà e di impegno per la pace” invitano tutti a partecipare gli organizzatori.