Dal mare ai fiumi, Rimini racconta il suo ecosistema: torna la Biennale dell’Acqua

Tre giorni dedicati alla cultura blu

Tre giorni di incontri, visite, laboratori e racconti dedicati al mare e alle acque che definiscono l’identità di Rimini. Dal 4 al 6 giugno 2026 la città ospita la Biennale

del Mare e dell’Acqua, un nuovo appuntamento che mette insieme istituzioni, enti tecnici e di ricercai, operatori, associazioni e comunità locali per discutere di tutela delle acque, qualità ambientale ed economia blu. L’iniziativa nasce nell’ambito del Patto Blu dei Due Mari con la Città di Livorno e anticipa la Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno.

Rimini e Livorno, con il Patto Blu dei Due Mari hanno scelto di lavorare insieme per valorizzare il mare come patrimonio culturale, ambientale e identitario. La Biennale e il percorso del Rimini Blue Lab rappresentano un investimento sulla conoscenza e sulla capacità delle comunità costiere di affrontare le sfide del futuro, dalla qualità delle acque all’economia blu.

«Questa edizione riminese della Biennale – ricorda l’assessora all’ambiente, Anna Montini - si inserisce in continuità con il percorso avviato lo scorso anno dal Comune di Livorno, rafforzando una collaborazione che mette al centro la tutela delle acque, il ruolo delle citta’ di mare e la sostenibilità. Arriva in un anno importante per Rimini, che ha ottenuto nuovamente la Bandiera Blu, un riconoscimento che premia la qualità delle acque, dei servizi e l’impegno costante della città. La Biennale contribuisce a questo cammino, unendo educazione, ricerca e partecipazione e valorizzando il lavoro svolto con il Rimini Blue Lab e con tutti i partner del territorio. Un sentito ringraziamento all’artista Vittorio D’Augusta per aver donato il suo splendido acquerello che resterà simbolo della nostra biennale e ricollega idealmente la memoria dei riminesi alla prestigiosa Biennale del Mare e dell’Arte, dedicata ai lavoratori della pesca nel 1953.».

Il programma propone incontri pubblici, visite guidate, attività di

citizen science e momenti divulgativi diffusi in città, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra Rimini, le sue acque e il suo mare realizzato grazie ad una sinergia e reciproca collaborazione con “Into the Blue” di Fondazione Cetacea, Aps Basta plastica in Mare Network promotrice dell’Alleanza tra le città e paesi di mare contro la plastica monouso, Gruppo HERA ed Ecomondo.

Il Programma

Giovedì 4 giugno 2026 – Qualità delle acque e governance del mare

Sala Ressi, Teatro Galli

15:30 – 18:15

Incontro su “La qualità delle acque e il ruolo delle città di mare”, con Comune di Rimini, Comune di Livorno, Hera, Heratech, ASA Livorno, AcegasApsAmga Trieste, Arpae e Atersir.

Ingresso libero.

Venerdì 5 giugno 2026 – Esperienze, ricerca e luoghi del mare

Mercato Ittico di Rimini

5:00 – 6:30

Visita guidata al Mercato Ittico.

Su prenotazione.

Cinema Fulgor – Sala Federico

9:30 – 13:30

Proiezione e incontro: “Storie di Suoni Adriatici” (progetto Interreg Italy–Croatia UNDERSEA).

Ingresso libero.

Faro di Rimini

15:00 – 18:30

Visita guidata.

Su prenotazione.

Cava Incal System – Oasi Natura 2000

16:00 – 18:00

Visita guidata all’area naturale protetta.

Su prenotazione.

Area fiume Marecchia

Attività e approfondimenti su ambiente fluviale e sistemi idrici.

Sabato 6 giugno 2026 – Pesca del futuro, citizen science e cultura del mare

Faro di Rimini

9:00 – 12:30

Visita guidata.

Su prenotazione.

Sala Ressi, Teatro Galli

9:30 – 12:15

Incontro: “Pesca del futuro: tra sfide, criticità e opportunità”.

Ingresso libero.

Spiaggia – Bagno 26

Laboratori scientifici “Oltre il visibile”

Turni: 10:00 – 11:00 – 12:00

Su prenotazione (per ragazzi dai 10 anni).

Cinema Fulgor – Sala Giulietta

16:30 e 18:30

Proiezioni del documentario “Un Mare molto Piccolo”.

Ingresso libero.

Side events – 5/8 giugno

Podcast, installazioni sonore, spettacoli teatrali, incontri divulgativi e presentazioni editoriali in varie sedi della città, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani.