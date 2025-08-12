Dal palco di Riccione, un tuffo nei grandi successi dei Gemelli Diversi

Tra “Per farti sorridere” e “Anima Gemella”, il duo conquista la piazza con energia e ricordi speciali

Dopo i successi delle serate con Nek e Francesco Renga, piazzale Roma ha vissuto un’altra notte indimenticabile grazie al concerto dei Gemelli Diversi, che ha richiamato un pubblico numeroso e caloroso. Già mezz’ora prima dell’inizio, la piazza – animata dal deejay set di Claudio Coveri – aveva iniziato a ballare sulle note delle hit più amate, creando un’atmosfera di festa che ha accompagnato l’intera serata.

Sul palco, i Gemelli Diversi hanno travolto la folla con i loro brani più popolari, aprendo con Per farti sorridere, seguita dall’intramontabile Mary e da Tu no. Grande entusiasmo anche per Un attimo ancora, che campiona il ritornello di un celebre pezzo dei Pooh, e per Anima Gemella, realizzata in collaborazione con Eros Ramazzotti.

Il duo ha poi ricordato il forte legame con la città: “Su questo palco ci siamo esibiti anni e anni, negli anni d’oro. Nel 1999 abbiamo fatto la nostra prima apparizione a Un disco per l’estate e ci ha portato molto bene. Riccione ci ha sempre portato fortuna, e mantiene sempre il suo fascino”.





