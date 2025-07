Dalla colonna sonora di “Le Otto Montagne” Daniel Norgren sul palco a Rimini

Il cantautore svedese inaugura la sezione contemporanea della Sagra Musicale Malatestiana

Sarà il cantautore e polistrumentista svedese Daniel Norgren ad aprire l’edizione 2025 di Percuotere la mente, la sezione che la Sagra Musicale Malatestiana propone per accompagnare il pubblico in un percorso particolare e oltre gli schemi nella musica contemporanea.

A dieci anni dal successo di Alabursy e The Green Stone, e dopo quasi vent’anni di intensa carriera, Norgren torna in Italia con il suo tour che farà tappa sabato 21 giugno (ore 21.15) al Teatro Galli. Un artista capace di conquistare il pubblico internazionale grazie a una scrittura autentica, capace di trasformare la quiete dei paesaggi nordici in melodie cariche di emozione.

L’artista svedese, è divenuto celebre anche per aver composto la colonna sonora del film campione di incassi Le Otto Montagne, scritto e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. La sua colonna sonora ha vinto il Crystal Pine Award per Best Use of Musicagli International Sound & Film Music Awards, mentre il film ha ottenuto ben quattro David di Donatello, tra cui quello per il miglior film. Una colonna sonora struggente che culmina con il brano As Long As We Last, tratto dal disco del 2015 Alabursy.

Con la sua voce profonda e la capacità di catturare le sfumature più autentiche dell’animo umano, Daniel Norgren ha costruito nel tempo un pubblico fedele, in sintonia con il suo sincero e introspettivo approccio alla scrittura e all’esecuzione dei brani. Con Norgen sul palco una formazione ricca di talento composta da Anders Grahn (basso e voce), Erik Berntsson (batteria e voce) e Anders Rane (tastiere, flauti e voce).

Bigliettiin vendita alla biglietteria del Teatro Galli e online su www.vivaticket.com

La biglietteria del Teatro Galli è aperta martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 14 e giovedì dalle ore 15 alle 19.

Info: www.sagramusicalemalatestiana.it