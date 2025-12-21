Dalla denuncia al carcere in poche ore: picchia la moglie e perde l'affidamento in prova

"Mio marito mi sta picchiando": il grido d'aiuto fa scattare l'arresto per un 41enne

"Mio marito mi sta picchiando". È scattato così l’intervento della polizia di Stato di Rimini che ha portato all’arresto di un 41enne pluripregiudicato e alla revoca dell’affidamento in prova disposto dal tribunale di Sorveglianza.

L’uomo, sottoposto all’obbligo di dimora notturno, era già stato denunciato poche ore prima per resistenza a pubblico ufficiale dopo una lite domestica, durante la quale aveva tentato di aggredire la moglie. La donna, temendo per la propria incolumità e quella dei figli, ha rifiutato di farlo rientrare in casa.

Informato dei fatti, il magistrato di Sorveglianza di Bologna ha disposto l’aggravamento della misura e l’accompagnamento in carcere del 41enne, difeso dall’avvocato Marco Ferri.