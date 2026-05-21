Dalla Domus del Chirurgo al Faro: Rimini si apre ai visitatori con un ricco programma

Tutte le attività alternative da fare questo weekend

Rimini e il suo territorio propongono un ricco calendario di esperienze tra visite guidate, mostre e itinerari, capaci di raccontare l’identità della città tra storia, mare e creatività.

Venerdì 22 maggio si torna indietro nel tempo con Rimini nella Belle Époque, un tour serale che racconta la nascita della Rimini balneare tra eleganza e mondanità. Il percorso si snoda tra il Grand Hotel, le ville storiche e i luoghi simbolo del primo turismo aristocratico, evocando atmosfere raffinate e storie legate a protagonisti come Gabriele D’Annunzio.

La città rivela il suo legame più intimo con il mare attraverso la visita al Faro e al porto canale, - sabato 23 maggio - tra racconti di tradizioni e testimonianze storiche. Un’esperienza suggestiva che si conclude nel faro, simbolo di orientamento e continuità tra terra e mare. Domenica 24 maggio si prosegue con "Rimini tra storia e mare", una visita guidata che dalla duecentesca Porta Galliana arriva alla settecentesca Vecchia Pescheria, cuore pulsante del commercio ittico, fino ai vicoli colorati del Borgo San Giuliano, l'antico quartiere dei pescatori oggi celebre per i murales felliniani.

Una domenica tra contemporaneo e antico: a conclusione della mostra “Riviera Dream Vision” ai Palazzi dell’Arte, è prevista una visita guidata gratuita, per raccontare i 75 anni di moda romagnola, tra capi iconici esposti, tecnologie immersive e riferimenti al cinema felliniano. Sempre domenica è possibile andare alla scoperta della Rimini sotterranea con la Domus del Chirurgo e l’area archeologica del Teatro Galli, che riportano alla luce secoli di storia, dall’età romana fino all’Ottocento.

Per tutta l’estate, da maggio a settembre, i turisti hanno l’opportunità di scoprire Rimini partecipando al Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini, una visita guidata nel centro storico che ripercorre le epoche più significative della città: dall’antica Ariminum romana con l’Arco di Augusto e il Ponte di Tiberio, al Rinascimento del Tempio Malatestiano e Castel Sismondo, fino al Novecento di Federico Fellini. Un viaggio attraverso arte, architettura e memoria urbana. Le visite si svolgono in lingua tedesca il giovedì, in lingua inglese il venerdì.

Il panorama culturale si arricchisce di numerose mostre temporanee.

Dal 21 maggio al 10 giugno, in occasione de La settima Arte, il Palazzo del Fulgor di Rimini ospita la mostra “Dive. Le meraviglie del cinema italiano”, dedicata alle grandi protagoniste femminili del cinema nazionale. Un percorso espositivo tra immagini e suggestioni che celebra il fascino delle icone dello spettacolo (inaugurazione oggi, giovedì 21 maggio, ore 18).

Sabato 23 maggio alle 17 al Museo della Città inaugura la mostra Del mare e d’altri sogni di Filippo Manfroni, che racconta, attraverso la pittura, un universo sospeso tra corpo, acqua e memoria, con immagini fortemente evocative e narrative. ella dimensione poetica della percezione.



Sempre fino a fine maggio, altre esposizioni offrono prospettive diverse sull’arte contemporanea: Cosmogonico alla Galleria Zamagni, indaga le forme e le origini dell’immaginario attraverso le opere di Francesco Bocchini; Confini mobili al Palacongressi, propone un dialogo tra sensibilità artistiche differenti (su prenotazione); La rete della salute all’Ex Cinema Astoria, dà spazio a un progetto collettivo che unisce arte e partecipazione sociale, con opere realizzate all’interno di percorsi dedicati al benessere mentale.

Tutte le visite guidate:



il giovedì dal 21 maggio al 17 settembre; il venerdì dal 22 maggio al 18 settembre 2026

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d'incontro), corso d'Augusto 152 – Rimini

Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini

Visite guidate estive per turisti a cura di Visit Rimini

Un tour in lingua straniera alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. "Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia.

Le visite si svolgono:

In lingua tedesca i giovedì alle ore 10.30 dal 21 maggio al 17 settembre.

In lingua inglese i venerdì alle ore 10.30 dal 22 maggio al 18 settembre.

Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

venerdì 22 maggio 2026

piazzale Fellini, 3 (Luogo d'incontro) - Rimini Marina Centro

Rimini nella Belle Epoque

Visita guidata a cura di Arte e Musei Italia

Tra le luci del lungomare di Rimini si torna indietro di 100 anni per scoprire quando Rimini ha iniziato a guardare verso il suo mare e le sue spiagge, durante la Belle Epoque.

Il Grand Hotel, simbolo dello sfarzo delle serate lussuose delle famiglie ospiti della città nel primo Novecento. Si conoscerà l’Embassy, simbolo della Riviera e le Ville delle famiglie più ricche e in vista della città, come Villa Solinas appartenuta a coloro che hanno contribuito alla fondazione degli stabilimenti balneari. Infine Villa Adriatica in stile Liberty, che fu nido d’amore di Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse, quando il poeta scrisse i celebri versi della tragedia dedicata a Francesca da Rimini.

Orario: alle ore 20.30 Ingresso a pagamento Info: www.arteemusei.com/visita-guidata/rimini-nella-belle-epoque



sabato 23 maggio 2026

Faro di Rimini

Visita guidata al faro di Rimini e al suo porto canale

Visita guidata a cura di Visit Rimini

La storia d'amore tra la città ed il suo ambiente privilegiato: quello marino.

Alla scoperta dei luoghi più magici e romantici del porto-canale riminese.

Storie, racconti, testimonianze in compagnia di una guida, a cavallo fra tradizioni marinare e storia balneare. Ultima, magica tappa, il FARO, due secoli e mezzo di vita in nome della sicurezza dei naviganti, punto di avvistamento e di unione tra cielo, terra, mare. Sarà presente Vincenzo, il guardiano del faro.

Ore 10.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/321353-visita-guidata-al-faro-di-rimini-e-al-suo-porto-canale/

domenica 24 maggio 2026

Rimini, Palazzi dell'Arte, Piazza Cavour 26

Itinerari di Moda

I Palazzi dell’Arte di Rimini invitano a scoprire la mostra "Riviera Dream Vision" attraverso speciali visite guidate alla scoperta di 75 anni di moda "Made in Romagna". Il percorso espositivo, allestito tra Palazzo dell’Arengo e Palazzo del Podestà, celebra l'eccellenza del distretto locale dagli anni Cinquanta a oggi, mettendo in scena oltre 80 abiti e 120 calzature di marchi iconici come Alberta Ferretti, Moschino e Giuseppe Zanotti. L'esperienza offre un viaggio immersivo tra materiali d'archivio e installazioni tecnologiche, con una sezione speciale dedicata ai costumi originali del film Il Casanova di Federico Fellini.

In occasione della conclusione della mostra, le visite guidate sono gratuite, su prenotazione.

Ore 17 Ingresso gratuito. Info: www.ticketlandia.com/m/event/rivieradreamvision

domenica 24 maggio 2026

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità, all'area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Ore 11 Info: 0541 793851 Ingresso a pagamento su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

domenica 24 maggio 2026

Ufficio turistico Rimini centro storico, corso d'Augusto 152 – Rimini

Rimini tra storia e mare: dalla Vecchia Pescheria al Borgo dei Pescatori

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Accompagnati da un guida si va alla scoperta di Rimini e del suo storico legame con il mare, attraverso un percorso tra luoghi simbolo e tradizioni marinare. Il tour tocca Porta Galliana, antica porta medievale del XIII secolo affacciata sul porto-canale, punto strategico di collegamento tra la città e l’antico porto romano, da cui transitavano merci, pescatori e imbarcazioni. Si prosegue verso la Vecchia Pescheria, costruita nel 1747 su progetto di Giovan Francesco Buonamici: elegante mercato in pietra d’Istria con banchi in marmo e fontanelle, per secoli cuore del commercio del pesce e della vita popolare cittadina. Nelle vicinanze, la Piazzetta delle Poveracce ricorda la presenza delle donne impegnate nella lavorazione e vendita del pesce. Si raggiunge infine il Borgo San Giuliano, storico quartiere dei pescatori fuori dalle mura, con case colorate e vicoli caratteristici. Un tempo abitato da famiglie legate alla pesca, oggi conserva l’anima autentica del borgo marinaro ed è arricchito da murales dedicati alla vita di quartiere e a Federico Fellini.

Orario: alle 10.30. A pagamento. Info: 0541 51441 (info e prenotazioni)

dal 18 al 23 maggio; dal 2 al 7 giugno; dall'8 al 13 giugno 2026

Partenza da Rimini

Cammino di San Francesco, da Rimini a La Verna

Un cammino che unisce mare, colline e Appennino, seguendo l’antico tracciato percorso da San Francesco nei suoi viaggi tra Romagna e Toscana. Un itinerario di sei giorni che non è solo un’esperienza spirituale, ma un viaggio intimo dentro territori silenziosi, autentici e sorprendentemente lontani dal turismo di massa. Partendo da Rimini, città di mare e di storia, si raggiunge l’entroterra romagnolo con i suoi borghi arroccati, le cappelle isolate, le rocche che dominano la Valmarecchia e i sentieri che custodiscono secoli di racconti. Attraverso paesaggi che cambiano a ogni passo: colline morbide, rupi spettacolari, boschi profondi, eremi immersi nel silenzio e antiche vie lastricate dove il tempo sembra davvero sospeso.

Si percorrono luoghi che hanno accolto santi, pellegrini e viandanti, incontrando eccellenze naturalistiche, piccole comunità custodi di tradizioni secolari e una cucina generosa, fatta di sapori schietti che raccontano il territorio meglio di qualsiasi parola.

Un cammino che sa far rallentare e che conduce fino all’atmosfera unica del Santuario della Verna.

Orario: partenza da Rimini alle ore 8.30 Ingresso a pagamento Info: www.monasteriemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/10423

LE MOSTRE in corso

fino al 24 maggio 2026

Rimini, Palazzi dell'Arte Rimini - Palazzo del Podestà e Sala dell’Arengo

Riviera Dream Vision

Itinerari di moda. Storie, codici, immaginari - 75 anni di moda “Made in Romagna”

Riviera Dream Vision, alla sua prima edizione, racconta attraverso una mostra heritage un patrimonio che intreccia storia, stile e innovazione di dieci storici e affermati brand: Alberta Ferretti (Aeffe Group), Moschino (Aeffe Group), Iceberg (Gruppo Gilmar), Fuzzi (Anna Maria Fuzzi) insieme alle eccellenze calzaturiere di San Mauro Pascoli: Baldinini, Casadei, Gianvito Rossi, Pollini, Sergio Rossi, Giuseppe Zanotti.

L'iniziativa celebra la storia, lo stile e l'innovazione del Distretto Moda Romagnolo attraverso 75 anni di attività. L'esposizione ideata e coordinata da Katia Bartolini e a cura di Chiara Pompa (del Culture Fashion Communication, Centro di Ricerca Internazionale del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna), presenta il passato, presente e futuro dell'alta moda attraverso un rapporto vitale e profondo con il territorio, le sue rappresentazioni storiche, cinematografiche, artistiche e culturali.

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Lunedì non festivi chiuso.

Ingresso libero. Info: www.rivieradreamvision.com

dal 21 maggio al 10 giugno 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Mostra Dive. Le meraviglie del cinema italiano

Nell’ambito de La Settima Arte, la mostra ‘Dive. Le meraviglie del cinema italiano’ celebra il fascino e il talento delle grandi protagoniste del cinema italiano.

Un percorso espositivo dedicato alle icone femminili che hanno segnato la storia dello spettacolo nazionale, tra immagini, suggestioni e memoria cinematografica.

Vernissage: 21 maggio, ore 18:00

Periodo apertura 21 maggio-10 giugno. Ingresso gratuito nelle giornate della Festa del Cinema (dal 22 al 24 maggio).

Dal 25 maggio ingresso con biglietto di entrata al Museo Fellini. Dettagli www.lasettimarte.it

Orario: dalle 10.00 alle 19.00; chiuso lunedì non festivi

dal 23 maggio al 5 luglio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Del mare e d’altri sogni

Mostra personale di Filippo Manfroni, artista riminese che attraverso la pittura esplora il corpo umano, l’acqua e la dimensione sospesa della memoria e della percezione.

Le opere di Manfroni nascono da una lunga esperienza nel campo dell’illustrazione e della comunicazione visiva, elementi che ancora oggi emergono nella forte capacità narrativa delle sue immagini.

La pittura si fa così racconto, frammento di un tempo sospeso, dialogo continuo tra figura e atmosfera. Molti dei suoi dipinti di grande formato, in particolare quelli dedicati al tema dell’acqua, fanno parte di collezioni private in Europa e nel resto del mondo; alcune opere sono presenti anche a Miami, in gallerie e spazi privati.

Corpi immersi nell’acqua, superfici attraversate dalla luce, anatomie che sembrano dissolversi nei riflessi liquidi: la mostra costruisce un percorso intimo e contemplativo in cui il gesto pittorico si fa spazio di silenzio, meraviglia e trasformazione.

La pittura di Manfroni è sempre stupore, apertura, fiducia nella bellezza, un invito ad abbandonarsi alla presenza luminosa delle cose.

Inaugurazione della mostra sabato 23 maggio 2026 alle ore 17.00.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso

Ingresso libero Info: www.museicomunalirimini.it/mostre/filippo-manfoni-mostra-del-mare-daltri-sogni

fino a sabato 23 maggio 2026

Galleria Zamagni, via Dante, 29/31 – Rimini

Cosmogonico

Mostra personale di Francesco Bocchini a cura di Valerio Dehò

I suoi linguaggi espressivi, le sue tecniche tra disegno, scultura e scrittura trovano una fusione perfetta che sa far apprezzare una delle ricerche estetiche più originali dell’arte italiana.

Con la parola “cosmogonia” si vuole indicare una nascita, qualcosa che ha origine, che inizia.

In questa mostra ci sono vari esempi di lavori che vanno dai famosi “meccanismi” che lo hanno fatto conoscere alla fine degli anni Novanta, fino alle attuali porcellane che sono sicuramente una novità e anche un apice della sua ricerca.

Questi nuovi lavori si distaccano dal riuso di materiali e dalla trasformazione e rigenerazione dei rottami che sono tipici della sua opera, ma ne condensano la genesi. Sono teste di esseri immaginari, riflessioni sull’umano e sul transumano, e in molti casi sono straordinari accoppiamenti tra forme ancestrali e invenzioni tratte dal mondo infinito delle immagini quotidiane.

Le sue installazioni e teche sono lamiere di ferro e specchi di recupero dipinti a olio per un lavoro in equilibrio sottile tra gioco, mistero e dramma.

Orario: dal lunedì al sabato, ore 9 – 12.30 e 16 – 19.30

Info: 0541 1414404 www.zamagniarte.it

fino al 31 maggio 2026

Palacongressi (Convivio), via della Fiera 23 – Rimini

Confini mobili

Lo spazio Convivio ospita una nuova mostra della rassegna PERL_arte: “Confini mobili”, con le opere di Paola Amati e Clarita Kuo, in un dialogo tra sensibilità e visioni. Il Palacongressi si trasforma così in uno spazio sempre più aperto all’arte e alla città. Curatore Matteo Sormani, Art Preview / Augeo Art Space. Per prenotare la visita è a disposizione una segreteria allo 0541.711500 e una mail: [email protected]

Ingresso libero su prenotazione. Info: 0541 711500 www.facebook.com/PalacongressidiRimini/

dal 15 al 29 maggio 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

La rete della salute

La mostra fotografica e artistica, organizzata nell’ambito della settimana della salute mentale, si svolgerà dal 15 al 29 maggio presso gli spazi dell’ex cinema Astoria.

L’iniziativa propone un’esposizione di opere artistiche e fotografie realizzate dagli utenti e dai volontari delle associazioni promotrici. Molte delle opere esposte sono nate anche all’interno dei laboratori creativi organizzati nel corso dell’anno, diventando così il risultato di un percorso condiviso di espressione e partecipazione.

Durante il periodo dell’esposizione, la mostra è visitabile in alcune giornate e fasce orarie specifiche:

>venerdì 22 maggio dalle 21 alle 22

>sabato 23 maggio dalle 15 alle 18

>domenica 24 maggio dalle 18 alle 20.

Nella giornata di lunedì 25 maggio, l’apertura è invece riservata agli studenti della scuola secondaria di primo grado “Aurelio Bertola”.

La rassegna si conclude venerdì 29 maggio con un evento finale previsto dalle ore 18:30 alle 20:30, momento conclusivo dell’iniziativa e occasione per valorizzare il percorso svolto e le esperienze condivise.

L’evento è promosso da diverse realtà del territorio, in collaborazione con il progetto “Ritorno all’Astoria” e con il supporto di enti e istituzioni locali.