Dalla gru di Rimini al ponteggio di Ravenna: torna a protestare l'operaio egiziano per gli stipendi arretrati

La protesta è durata circa sei ore e si è conclusa dopo la promessa di pagamento degli stipendi

A cura di Redazione 31 luglio 2026 07:32

L’operaio sulla gru a Rimini

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