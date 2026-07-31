Dalla gru di Rimini al ponteggio di Ravenna: torna a protestare l'operaio egiziano per gli stipendi arretrati
La protesta è durata circa sei ore e si è conclusa dopo la promessa di pagamento degli stipendi
È lo stesso operaio egiziano di 24 anni che lo scorso 14 luglio aveva protestato sulla gru del cantiere dell'asilo Pollicino di Rimini uno dei sette lavoratori saliti ieri su un ponteggio a Punta Marina, nel Ravennate, per chiedere il pagamento di cinque mensilità arretrate.
La protesta è durata circa sei ore e si è conclusa dopo la promessa di pagamento degli stipendi. Anche questa volta, come nel caso di Rimini, sullo sfondo ci sarebbero i problemi legati alla catena dei subappalti.
La Fillea-Cgil parla di un meccanismo di sfruttamento che si ripete in diversi cantieri e invita i lavoratori a denunciare tempestivamente le situazioni di mancato pagamento per evitare di perdere i propri crediti.