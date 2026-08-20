"Ho 31 anni", ma ne dimostrava di più. Era del 1981 e aveva documenti falsi: arrestata

I fatti avvenuti a Misano, la donna di nazionalità straniera è stata arrestata

Una 45enne di nazionalità straniera è stata arrestata a Misano Adriatico, perché in possesso di una carta di identità francese e una italiana valide per l’espatrio, risultate contraffatte. I fatti risalgono a martedì scorso (18 agosto): la Polizia Stradale, sulla Statale 16 all'altezza di Misano, ha fermato la donna, alla guida della sua vettura. Insospettiti dall’anno di nascita riportato sui due documenti, il 1995, troppo recente per essere quello effettivo della donna, gli agenti hanno iniziato ad effettuare controlli approfonditi sulle banche dati. Nel frattempo la donna ha mostrato, quale prova ulteriore delle sue generalità, anche una carta di identità francese sempre con l’anno di nascita 1995. Proprio questo documento ha convinto i poliziotti a dover ulteriormente approfondire le verifiche: con la collaborazione dei colleghi dell’ufficio di Polizia di frontiera hanno accertato che la carta di identità francese fosse contraffatta e che di conseguenza tutti i documenti esibiti dalla donna non riportassero le sue vere generalità. La donna in realtà era nata 14 anni prima. È stata così arrestata.