Dalla Luna alla Terra: la scienza conquista Le Befane

Inaugurazione il 28 febbraio con il team Wasama: un ricco programma tra osservazioni astronomiche, Spazio Lab e percorsi inclusivi per tutte le età

Dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, tra astronomia, scienza, geologia, biologia e non solo: Le Befane Shopping Centre di Rimini presenta Le Befane Planet, due settimane di attività educative e di intrattenimento pensato per famiglie, bambini e ragazzi, coinvolti direttamente anche grazie ad un programma dedicato alle scuole del territorio.



Inaugurazione sabato 28 febbraio alle 16.30 con presentazione dell'evento e del team Wasama, referente e ideatore del progetto.



L’iniziativa propone un calendario articolato di mostre, laboratori, installazioni immersive e momenti di approfondimento guidati da esperti, con l’obiettivo di trasformare la curiosità in esperienza diretta. Durante l’evento sarà possibile osservare, sperimentare e partecipare ad attività scientifiche legate all’universo, alla Terra e ai fenomeni naturali, in un contesto accessibile e adatto a tutte le età.



L'attività con le scuole: 900 studenti alle Befane

Se di pomeriggio e nei fine settimana le attività saranno aperte al pubblico, al mattino l’iniziativa accoglierà le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio e non solo, con percorsi dedicati. Hanno aderito ad oggi 9 scuole di Rimini, Gatteo, Gambettola, Santarcangelo e Fano per complessivi 900 studenti circa.

Programmi e orari

Il programma di tutte le attività e gli orari sono disponibili a questo link: https://www.lebefane.it/2026/02/05/28-febbraio-15-marzo-le-befane-planet/



Lunedì-venerdì: 9.00-12.00 attività riservate alle scuole; 15.30-20.00 attività aperte a tutti.

Sabato-domenica: 10.30-13.00 e 15.00-21.00 attività aperte a tutti

Tutti gli eventi

Mission: the Moon. Un approfondimento dedicato alla missione Artemis II, con modelli storici, tute spaziali e aree Lego a tema.



Eva – Passeggiata spaziale. Incontro con un astronauta in tuta Emu e possibilità di scattare una fotografia ricordo all’interno di un set dedicato.



Percorso espositivo. Tour guidati e mini-conferenze con esperti per accompagnare i visitatori nell’esplorazione dei contenuti scientifici.



Osservazioni astronomiche diurne e notturne. Sessioni guidate da professionisti con telescopi solari e deep-sky.



Wasama Camp. Laboratori scientifici e attività ludico-didattiche rivolte alle famiglie.



La Grande Estinzione. Un itinerario tra spazio e paleontologia con meteoriti reali, fossili, dinosauri e ricostruzioni scientifiche.



Spazio Lab. Laboratori ed esperimenti dedicati ad astronomia, fisica, geologia, biologia, meteorologia, energie rinnovabili e fenomeni naturali.



Video-documentari e conferenze. Incontri con il divulgatore scientifico Luigi Bignami.



Virtual Experience. Esperienze immersive in realtà virtuale.



Oltre il buio le stelle. Percorso inclusivo fruibile anche tramite il tatto e testi in scrittura Braille.