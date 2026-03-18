Dalla Mtb alla boxe, passando per basket e calcio: primavera di eventi a Santarcangelo

In evidenza il ciclismo con la Coppa della Pace e la Titanica del Giro d’Italia in bici d’epoca

Arriva la primavera e sbocciano le occasioni per l’attività sportiva en plein air e gli eventi sportivi. Un ricco programma di iniziative figlio delle tante e dinamiche associazioni del territorio che ha dato vita al primo vero calendario coordinato degli appuntamenti delle varie discipline. Questa la prima tranche, quella di primavera.

Ad aprire il cartellone sarà nel fine settimana la terza edizione della Santa XC Race, la gara di Mountain Bike in modalità Cross Country (XC), in programma dalla mattinata di domenica 22 marzo al parco Baden Powell. La gara, organizzata dalla società Only Bikers nell’ambito della Caveja Bike Cup, si concluderà con un momento di ristoro organizzato in collaborazione con “Le Randagie di Cicli Matteoni”. Nel frattempo, gli organizzatori stanno procedendo a sistemare il parco Baden Powel e installare gli allestimenti funzionali alla competizione, caratterizzata da un percorso tecnico e vario di 4,2 km che include salite impegnative (anche con rock garden), discese, tratti in singletrack, ghiaia e semipedalato. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Il fine settimana successivo sarà invece la volta di un evento inedito e all’esordio, la prima edizione della 50km del Marecchia, una corsa in programma domenica 29 marzo che attraverserà tutta la valle lungo il tracciato del fiume, per il 15% su asfalto e per l’85% su strada bianca. Le iscrizioni, che hanno già raccolto circa 60 iscritti, si chiuderanno martedì 24 marzo.

Nel mese di maggio e giugno torneranno invece gli eventi sportivi ormai tradizionali nella primavera santarcangiolese, appuntamenti che richiamano ogni anno atleti e pubblico da ogni parte d’Italia: si partirà con il quinto Memorial Nicoletti, che nel week end del 7 e 8 maggio vedrà sfidarsi allo stadio Valentino Mazzola una cinquantina di squadre delle categorie Esordienti 2013 e Pulcini 2015 di gran parte del Belpaese. Sabato 23 maggio ecco invece il 21esimo Memorial Piraccini al circolo tennis Casalboni, con le migliori racchette giovani del territorio e non solo a sfidarsi sotto rete.

Il giorno dopo, riecco le due ruote con la regina delle granfondo, la Nove Colli, che nel suo percorso super impegnativo transiterà anche a Santarcangelo. L’appuntamento principe con il ciclismo a Santarcangelo resta però la Coppa della Pace, manifestazione a pieno titolo nel gotha del calendario Under 23 non solo nazionale ma anche internazionale che domenica 7 giugno raggiungerà la 54esima edizione e assegnerà il 51esimo Trofeo F.lli Anelli.

A fine mese spazio poi ai guantoni con il Trofeo Scarpellini della Boxe Santarcangelo in piazza Ganganelli (20 giugno) e alla palla a spicchi con il CNO Basket al parco Francolini per una settimana di festa all’insegna dello sport (23-27 giugno).

Il 21 giugno, infine, si rinnova l’appuntamento con la Titanica e l’VIII Giro d’Italia in bici d’epoca: lo scorso anno l’evento modificò appositamente il suo percorso e impreziosì la festa di inaugurazione dell’ultimo tratto della ciclabile di San Martino e della passerella ciclo-pedonale sul fiume Marecchia, quest’anno non solo conferma il “nuovo” tracciato ma rilancia con tutta una serie di novità che riguardano Santarcangelo. La ciclostorica non competitiva che parte da San Marino e torna sul Monte Titano, dopo aver attraversato parte della vallata, raggiungerà ancora una volta piazza Ganganelli, che diventerà teatro dell’arrivo e anche delle premiazioni del percorso breve della quinta edizione, valida anche come ottava tappa del Giro d’Italia in bici d’epoca. Appuntamento che si fregia della partnership della Rai e sarà seguito dalla tv di Stato sia attraverso i Tg Regionali che da Tg24.

Grazie alla collaborazione con la Pro loco, inoltre, tutti i partecipanti potranno godere di un punto ristoro a base di tipicità romagnole e di un intrattenimento musicale all’ombra dell’Arco dedicato a Clemente XIV e, mentre gli iscritti al percorso lungo si rimetteranno sui pedali per scalare le pendici di San Marino, quelli che hanno scelto il percorso breve scenderanno dalla bici per scoprire le meraviglie del borgo grazie a una visita guidata ad hoc. Un’occasione in più per scoprire la nostra città per i tanti che si iscrivono alla Titanica da tutta Italia e dall’estero, anche grazie alla partnership con l’Eroica.

“Questo cartellone dimostra e ribadisce la vitalità sportiva della nostra città, figlia delle tante associazioni che vi operano e dell’attrattività per altri soggetti che ci tengono a creare eventi sul nostro territorio o a coinvolgerlo nei loro. Lo sport ha un valore sociale, ma anche di volano turistico e per questo lavoriamo da tempo a un vero e proprio calendario di appuntamenti che possano consolidarsi anno dopo anno e diventare iniziative fisse di riferimento per chi voglia regalarsi un week end nella nostra città”, commentano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessora allo sport Angela Garattoni.