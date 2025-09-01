Dalla Riviera a Livorno, il talento di Alessia Martini conquista la danza internazionale

Cresciuta all’Asd Edgar Degas e al Riccione Dance Center, è pronta a trasferirsi a Livorno per iniziare l’avventura formativa che apre le porte all’Europa della danza

La ballerina romagnola Alessia Martini è stata selezionata per partecipare al prestigioso DIP Dance Intensive Programme, un percorso pre-universitario che si svolge in Italia presso A.E.D. e che prepara giovani danzatori all’ingresso nelle rinomate università europee Codarts di Rotterdam e ZHdK di Zurigo. Alessia, che balla dall'età di 4 anni e ha iniziato presso l'Asd Edgar Degas con il classico, ha ampliato la sua formazione abbracciando la danza contemporanea presso il Riccione Dance Center.

Il programma per il quale Alessia è stata selezionata ffre una formazione intensiva con lezioni quotidiane di tecnica classica e contemporanea, improvvisazione, composizione, floor work, repertorio, laboratori coreografici e lingua inglese. Un vero e proprio trampolino di lancio per chi sogna una carriera internazionale nella danza contemporanea.



Alessia si trasferirà a Livorno per iniziare questa nuova avventura. "In bocca al lupo, Alessia!" il saluto della ASD Edgar Degas e di tutti coloro che hanno creduto in lei "Che il tuo cammino sia pieno di ispirazione e successi"



