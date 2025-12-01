Dalla spiaggia al Teatro Ariston: Riccione nel cuore dei Big di Sanremo

Concerti estivi, showcase e rassegne hanno fatto della città un trampolino di lancio per molti Big della kermesse canora

Riccione torna al centro della scena musicale italiana. Carlo Conti ha appena svelato i nomi dei 30 big in gara a Sanremo 2026 e, tra questi, sono moltissimi gli artisti che proprio a Riccione hanno mosso i primi passi o si sono esibiti nelle rassegne culturali che hanno scandito i momenti più importanti: dal Capodanno alla Notte Rosa, fino agli appuntamenti estivi di Riccione Music City.

Tra i nomi più attesi spicca Tommaso Paradiso, cantautore amatissimo ed ex frontman dei Thegiornalisti. Con la sua iconica “Riccione”, pubblicata nel 2017, ha trasformato un ritornello – “Sotto il sole di Riccione” – in un vero e proprio tormentone estivo, ispirando anche il titolo del film di Enrico Vanzina ambientato e girato nella Perla Verde. Paradiso ha un legame speciale con la città: nell’ottobre 2019 è stato protagonista in piazzale Roma di uno showcase esclusivo, parte del quale è stato utilizzato nel film firmato Lucky Red, uscito a luglio 2020.

A Riccione, la musica è stata protagonista assoluta del palinsesto eventi 2025, con artisti di fama internazionale applauditi da pubblici eterogenei e di diverse generazioni. Tra loro, e tra coloro che saliranno presto sul palco dell’Ariston, c’è Ermal Meta, accolto con entusiasmo la scorsa primavera dal pubblico della Sala Concordia. Con la sua voce intensa e inconfondibile, Ermal ha emozionato la platea ripercorrendo alcuni dei suoi brani più amati, alternandoli ai pezzi del suo ultimo album, in un susseguirsi di emozioni profonde che hanno confermato la sua capacità di toccare il cuore di tutti.

Ad agosto di quest’anno, nell’ambito della rassegna “Riccione Summer Music”, un piazzale Roma gremito ha accolto Francesco Renga nella tappa del tour “Angelo – Venti”, con cui l’artista ha celebrato i 20 anni di “Angelo”, il brano che nel 2005 gli valse la vittoria al Festival di Sanremo. La piazza si è trasformata in un grande abbraccio collettivo: un successo travolgente con il pubblico che cantava, in un viaggio emozionante attraverso i suoi successi più amati.

Nello stesso mese, la rassegna “Versus Festival” ha portato sul palco Luchè, rapper e producer napoletano, che ha infiammato il pubblico più giovane con un mix di urban, r’n’b e testi intensi, capaci di creare atmosfere potenti e di grande impatto.

E nella magica cornice della spiaggia illuminata dalle prime luci del giorno, un concerto delle “Albe in controluce” ha visto protagonisti altri due musicisti che calcheranno il palco dell’Ariston: Maria Antonietta & Colombre. A Riccione hanno presentato in anteprima alcuni brani del loro progetto in uscita il mese successivo portando un concerto intimo, fatto di suoni delicati e canzoni apprezzatissime, accolte dal pubblico in riva al mare.

Un altro dei Big annunciati da Carlo Conti ieri, domenica 30 novembre, è stato il protagonista assoluto della Notte Rosa 2024: Dargen D’Amico. A Riccione ha portato il suo show “Ciao America” e, con il suo look eccentrico e pop, l’ironia travolgente e quelle sonorità capaci di far ballare e pensare allo stesso tempo. Le sue parole, spesso cariche di riflessioni sull’attualità, si sono fuse con le note che hanno fatto vibrare la folla: un mare di persone ha cantato e danzato con lui, trasformando la notte più rosa dell’estate in una grande festa collettiva.

Malika Ayane, una delle voci più eleganti e ricercate del panorama musicale italiano, è stata ospite a “Riccione On Stage” nel mese di agosto dello scorso anno, regalando a un piazzale Roma gremito un’esibizione magnetica e intensa, accolta da lunghi applausi. Raffinata, carismatica e dalla presenza scenica inconfondibile, Malika torna ora protagonista anche a Sanremo 2026, dove figura tra i Big, confermando ancora una volta il suo talento unico e la sua capacità di emozionare ogni pubblico.

Leo Gassmann, vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria “Nuove proposte”, è stato ospite di “Deejay On Stage” nel 2023, conquistando il pubblico di piazzale Roma con la sua energia genuina e la sua voce calda e immediata. Artista sensibile e carismatico, ha saputo creare un legame forte con la platea, confermando il suo percorso in costante crescita e la solidità del suo talento.

La colonna sonora di Sanremo firmata dagli artisti che si sono esibiti a Riccione comprende anche Arisa, protagonista di un memorabile Capodanno 2022 in piazzale Ceccarini. In concerto insieme agli Extraliscio, Arisa, una delle voci più eleganti e riconoscibili della musica italiana, ha illuminato la notte di fine anno con una performance esplosiva, tra ballate d’amore dal sapore malinconico, ritmi dance anni ’90, acrobazie vocali e incursioni rap.

Nello stesso anno, per le “Albe in controluce” Mara Sattei, ha incantato la spiaggia riccionese in una bella mattina di agosto, alle prime luci del mattino, tra musica italiana e ispirazioni americane, evoluzioni che hanno unito la melodia pop con ritmi e suoni contemporanei.

J-Ax, protagonista di “Deejay On Stage” 2023, ha riportato sul palco di piazzale Roma tutta la forza di una carriera che dagli anni Novanta a oggi lo ha consacrato come uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana. Tra hit generazionali e nuovi successi, l’artista ha infiammato il pubblico riccionese con la sua energia inconfondibile e una presenza scenica sempre esplosiva. Ora torna protagonista anche a Sanremo 2026, tra i Big annunciati.

Indimenticabile l’esibizione del 2015, quando sul palco di Riccione si esibì insieme a Fedez, artista che con la città ha un legame altrettanto forte. Fedez è stato più volte ospite di Deejay On Stage, richiamando ogni volta una folla numerosissima e portando con sé la sua cifra pop-urban e una lunga serie di successi capaci di dominare classifiche ed estati italiane. Anche lui oggi figura tra i Big di Sanremo 2026, confermando ancora una volta il ruolo di Riccione come palcoscenico privilegiato dei protagonisti della musica italiana.