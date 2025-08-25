Dalla violenta aggressione a Rimini all’evasione di Bolzano: caccia al 19enne

La Procura ha diffuso la sua foto e le forze dell’ordine hanno intensificato le ricerche

Dalla rapina a Rimini alla clamorosa latitanza: il giovane Hama Amri, già arrestato per aggressione, è evaso dal carcere e ora è ricercato in tutta Italia. Era già finito nei guai per una violenta rapina a Rimini, ma la parabola del 19enne tunisino Hama Amri si è arricchita di un nuovo capitolo con una fuga degna di un film. Dopo l’arresto ad aprile e la detenzione a Bolzano, domenica scorsa ha approfittato di un momento di distrazione per scavalcare il muro della casa circondariale. Nella caduta si è fratturato una gamba, ma nonostante il dolore è riuscito a trascinarsi fino alla strada.

Portato in ospedale e medicato, ha rifiutato l’operazione e, con calma, è uscito con gesso e stampelle, ripreso dalle telecamere mentre fumava una sigaretta all’ingresso. Da allora si sono perse le sue tracce. La Procura ha diffuso la sua foto e le forze dell’ordine hanno intensificato le ricerche. La sua storia ha destato curiosità anche per i video pubblicati su TikTok, dove si mostra tra balletti, uscite con amici e foto con la maglia della Juventus.