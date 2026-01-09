Dalle idee all’impresa: a Rimini l’innovazione diventa un “Fattor Comune”

Un nuovo Hub per l’innovazione a Rimini: il progetto presentato al Presidente Battistini

Prosegue il ciclo di visite del presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini, alle realtà imprenditoriali più dinamiche del territorio. Nei giorni scorsi Battistini ha fatto tappa a Fattor Comune, Società Benefit riminese attiva nello sviluppo dell’innovazione e nella valorizzazione dell’ecosistema locale.

Ad accoglierlo il Ceo Gianluca Metalli, con cui si è aperto un confronto sui temi dell’open innovation, della trasformazione digitale e dell’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle imprese romagnole, con particolare attenzione alle opportunità per le nuove generazioni.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i progetti di crescita della società e la collaborazione con “Nuove Idee Nuove Imprese”, la business plan competition che sostiene giovani e aspiranti imprenditori nel passaggio dall’idea all’impresa. Tra le iniziative illustrate anche Jump’in, il progetto pensato per rafforzare il dialogo tra imprese e giovani talenti e contrastare il fenomeno della fuga di competenze dal territorio.

Metalli ha inoltre illustrato il progetto per la realizzazione di un nuovo spazio fisico di collaborazione a Rimini, un hub destinato a diventare punto di riferimento per l’innovazione e la cooperazione tra imprese, professionisti e nuove generazioni.

«In una fase di forte transizione digitale, realtà come Fattor Comune rappresentano un valore strategico per l’economia locale – ha sottolineato Battistini –. L’innovazione è una necessità per restare competitivi, ma deve tradursi in opportunità concrete per i giovani e per il territorio».

Soddisfazione anche da parte di Metalli: «Il digitale e l’Intelligenza Artificiale sono strumenti chiave per la crescita delle imprese e per rendere la Romagna più attrattiva per i talenti. La sfida è rafforzare le sinergie e creare spazi di collaborazione capaci di generare sviluppo diffuso».