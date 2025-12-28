Dalle scuole alle imprese: così il sole sta cambiando il volto energetico di Rimini
15 eventi, 278 kWp di nuovi impianti e il coinvolgimento delle scuole: i numeri di un anno di successi del Patto Rimini Comunità Solare
A meno di un anno dalla firma del Patto, Rimini Comunità Solare 2035 registra un bilancio positivo: 15 eventi sul territorio per cittadini, imprese e scuole su sostenibilità, autoconsumo e transizione energetica.
Partito a dicembre il modulo didattico “Energy@School”, con quasi 50 alunni di Miramare coinvolti. Sul fronte energetico, attiva la Comunità Solare di Rimini per famiglie, mentre progetti sovracomunali Certis (Marecchia, San Leo e Valle e Riviera del Conca) prevedono complessivi 278 kWp di energia rinnovabile per imprese della provincia.
Il programma, promosso da Centro per le Comunità Solari e Solar Info Community, conferma Rimini come laboratorio nazionale di sostenibilità, modello replicabile a livello italiano.