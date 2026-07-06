Danilo Restivo a Rimini, il podcast “Crimini a Rimini” riapre la riflessione e cerca testimonianze
Le eventuali testimonianze possono essere inviate tramite i profili social del podcast
«È un fatto conosciuto: nel 1995 Danilo Restivo, l’assassino seriale, ha abitato a Rimini». Parte da questa premessa il nuovo intervento del progetto podcast Crimini a Rimini, che torna a occuparsi di una vicenda già raccontata più volte ma che, secondo gli autori, presenta ancora diversi nodi irrisolti.
Proprio in questi primi giorni di luglio 2026, viene ricordato, sarebbe stato aperto un nuovo procedimento: la Procura di Potenza intende infatti verificare se Restivo «sia stato aiutato, o comunque coperto, in tutto ciò che ha fatto».
Per il progetto, questa evoluzione giudiziaria rappresenta l’occasione per una possibile nuova chiave di lettura legata al territorio. «Forse la nostra chiave di lettura, quella che fa riferimento al nostro territorio, potrebbe rappresentare una nuova prospettiva di racconto», spiegano gli autori.
Nel testo vengono richiamati anche altri approfondimenti già realizzati dal podcast, come la puntata “Le confidenze di Angelo Izzo – quando il massacratore del Circeo incontrò Rimini”, che racconta il magistrato riminese che interrogò Angelo Izzo, e l’episodio dedicato al serial killer Zakaria Ismaini, dal titolo “Il caso di Anna Luna Stellato”. «Potremmo raccontare anche qualcosa in più di questo inquietante personaggio che tanto ha suo malgrado contribuito ai racconti true crime, in tutte le loro declinazioni», viene sottolineato.
Da qui l’appello diffuso sui canali social del progetto: «Se hai conosciuto Danilo Restivo quando abitava a Rimini, a noi interessa sapere della sua esperienza». Le eventuali testimonianze possono essere inviate tramite i profili social del podcast oppure all’indirizzo [email protected].