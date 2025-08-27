Danimarca convoca diplomatico Usa sulla Groenlandia

Rasmussen: "Qualsiasi tentativo di ingerenza negli affari interni del regno sarà inaccettabile"

La Danimarca ha convocato l’incaricato d’affari degli Stati Uniti a Copenaghen dopo la diffusione di un’inchiesta della televisione pubblica danese che ha riportato presunti “tentativi di ingerenza” da parte di Washington in Groenlandia, territorio autonomo ma parte integrante del regno scandinavo.

Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Lars Løkke Rasmussen, sottolineando che Copenhagen non tollererà pressioni esterne su questioni che riguardano la sovranità nazionale e l’autonomia groenlandese. «Qualsiasi tentativo di ingerenza negli affari interni del regno è inaccettabile», ha dichiarato il ministro.

La Groenlandia, con la sua posizione strategica nell’Artico e le sue risorse naturali, è da tempo al centro dell’interesse geopolitico internazionale. Già durante l’amministrazione Trump, nel 2019, Washington aveva manifestato apertamente l’interesse ad acquisire l’isola, suscitando tensioni diplomatiche con Copenhagen.

La nuova vicenda riaccende l’attenzione sulle delicate dinamiche che coinvolgono la Danimarca, la Groenlandia e gli Stati Uniti in un’area strategica sempre più cruciale per la sicurezza e gli equilibri globali.