Darsena Cattolica: “Fango e zanzare, serve un intervento subito”

Casonato (FdI): “La Giunta è ferma, i residenti non possono spalare da soli”

Cresce la protesta dei residenti per le condizioni della Darsena, invasa da melma e ristagni che ostacolano la navigazione e alimentano il rischio zanzare. A denunciare la situazione è Laura Casonato, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, che parla di “inerzia amministrativa” e di cittadini costretti a intervenire da soli per liberare gli scafi.

Secondo Casonato, il degrado dell’area rappresenta un problema sia igienico-sanitario sia di sicurezza idrogeologica. Da qui la richiesta alla Giunta di “risposte immediate” e di un piano urgente di dragaggio e pulizia, affinché – sostiene – “le tasse pagate dai contribuenti tornino in servizi reali per il territorio”.