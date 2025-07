Daspo per un giovane tifoso del Rimini: "Provocazioni verso i tifosi della Vis Pesaro"

Provvedimento del Questore dopo gli episodi a carico del giovane durante Rimini–Vis Pesaro

La Divisione Anticrimine della Questura di Rimini ha notificato un provvedimento di Daspo (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive), della durata di un anno, a un giovane tifoso del Rimini Calcio, ritenuto responsabile di comportamenti provocatori durante la gara di ritorno dei Play Off di Serie C contro la Vis Pesaro, svoltasi il 14 maggio scorso al Romeo Neri.



Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Digos, il giovane ha messo in atto atteggiamenti provocatori nei confronti della tifoseria ospite, generando momenti di forte tensione durante il primo tempo. Determinanti per l’identificazione del tifoso sono state le immagini del sistema di videosorveglianza, che hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica degli eventi.



Il provvedimento emesso dal Questore di Rimini impedisce al giovane, per i prossimi dodici mesi, di accedere a tutte le manifestazioni sportive di calcio e basket, e di sostare nelle immediate vicinanze degli impianti sportivi interessati, nelle ore precedenti, durante e successive agli eventi.