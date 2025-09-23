Davide Spinelli del Garden: un memorabile 6° posto a Ischia

Impresa a Ischia: sesto posto nella maratona di nuoto attorno all’isola per l'atleta della Polisportiva Garden Rimini

Un’impresa sportiva che profuma di altri tempi e che porta in alto i colori della Polisportiva Garden Rimini. Domenica 21 settembre il tecnico e allenatore Davide Spinelli ha completato lo Swim Around Ischia, l’ultramaratona di nuoto che prevede la circumnavigazione completa dell’isola campana: trenta chilometri di mare aperto, tra correnti e onde, affrontati con determinazione e resistenza. Spinelli ha chiuso al sesto posto assoluto, fermando il cronometro dopo 9 ore e 20 minuti di fatica.

Per il 28enne riminese si tratta della realizzazione di un sogno rincorso a lungo. L’idea di cimentarsi con una sfida così estrema lo accompagnava da anni e la preparazione è stata meticolosa: interminabili allenamenti in piscina, con sessioni da quattro o cinque ore consecutive, avanti e indietro tra le corsie, ma anche prove in mare per adattarsi alle condizioni imprevedibili dell’acqua salata, alla forza delle correnti e al moto ondoso. Una dedizione costante, costruita giorno dopo giorno, che ha permesso a Spinelli di arrivare pronto al grande appuntamento.

Lo Swim Around Ischia è una delle prove più dure nel panorama del nuoto in acque libere. Non si tratta solo di resistenza fisica, ma anche di forza mentale: per quasi dieci ore gli atleti sono soli davanti al mare, devono gestire alimentazione, idratazione e ritmo, mantenendo lucidità e concentrazione nonostante la stanchezza crescente. Portare a termine la gara è già di per sé una vittoria; farlo con un piazzamento tra i migliori rende l’impresa ancora più significativa.

Il risultato di Davide Spinelli è motivo di orgoglio per tutto il movimento sportivo riminese. Dimostra che la passione e la perseveranza possono condurre a traguardi che sembrano impossibili, e che anche una realtà locale come il Garden può essere teatro di preparazioni capaci di portare i propri tecnici e atleti su palcoscenici di rilievo.