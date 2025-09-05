Debutta l’Italia di Gattuso contro l’Estonia

A Bergamo il nuovo ct cerca la prima vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Agli US Open finale femminile Sabalenka-Anisimova, oggi le semifinali maschili con Sinner in campo

Stasera a Bergamo prende ufficialmente il via l’avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Nazionale. L’Italia affronta l’Estonia nel primo match di qualificazione ai Mondiali 2026, torneo che gli azzurri inseguono dopo due edizioni di assenza. “La storia dice che la voglia di lottare insieme fa parte del nostro Dna”, ha dichiarato il nuovo commissario tecnico alla vigilia dell’esordio, sottolineando lo spirito di gruppo come chiave per il rilancio.

Intanto a New York si scrive un altro capitolo di tennis mondiale. La finale femminile degli US Open sarà tra Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova, che hanno superato rispettivamente Jessica Pegula e Naomi Osaka. Oggi invece è il turno delle semifinali maschili: alle 21 andrà in scena la super sfida tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, mentre non prima dell’1 di notte toccherà a Jannik Sinner affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime.

Attesa anche per la finale maschile di domenica, alla quale, secondo indiscrezioni, assisterà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.