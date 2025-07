Decolla il collegamento Rimini-Barcellona: Vueling inaugura la nuova rotta

Due voli a settimana fino a ottobre, il sindaco Sadegholvaad: “Ogni volo in più è un moltiplicatore di sviluppo per il territorio”

Questa mattina (mercoledì 2 luglio), in anticipo di qualche minuto rispetto all’orario previsto delle 9,55, è atterrato all’aeroporto Fellini di Rimini San Marino il volo inaugurale di Vueling Airlines che collegherà, fino al 22 ottobre, Barcellona – El Prat al capoluogo romagnolo. L’Airbus A320 della compagnia spagnola, che ha una capienza di 180 posti, è stato accolto dal “water salute”, tradizione riservata ad occasioni speciali che vede i mezzi dei vigili del fuoco creare un arco d’acqua con gli idranti, mentre all’interno un buffet di benvenuto ha accolto i passeggeri.

La tratta, che ha una durata di un’ora e 55 minuti e che da oggi sarà operativa due volte alla settimana, mercoledì e domenica fino al 22 ottobre, arricchisce il piano voli dell’aeroporto Internazionale Federico Fellini di Rimini e conferma la sua capacità di attrazione.

Primo volo Barcellona-Rimini

Soddisfazione per essere stati scelti da una importante compagnia internazionale come Vueling è stata espressa dall’amministratore delegato di AIRiminum Leonardo Corbucci, presente al volo inaugurale. “Oggi salutiamo la partenza di una nuova tratta su cui abbiamo molte aspettative. Il primo volo si è caratterizzato in prevalenza con passeggeri spagnoli anche se Barcellona, dai nostri dati, è la top destination della nostra catchment area che fino ad oggi ha operato altri scali. Siamo sicuri che questa tratta si consoliderà nei prossimi mesi conquistando l’apprezzamento degli spagnoli e dei romagnoli”.

Un collegamento strategico che da oggi contribuirà da una parte ad incrementare i flussi di ospiti iberici, la cui quota in Regione, negli ultimi 5 anni, è cresciuta del 30%; dall’altra a consentire ai romagnoli di raggiungere Barcellona partendo da Rimini. Il volo inaugurale è anche occasione per celebrare i dati record di giugno. Roberta Frisoni, Assessora al Turismo della Regione Emilia-Romagna, evidenzia come l’impatto dell'aumento dei passeggeri all’ aeroporto 'Fellini' si rifletta in benefici sia sulla costa che nell'entroterra, confermando l'efficacia delle politiche promozionali regionali, in particolare sul mercato estero.

La crescita, che riporta i numeri ai livelli pre-Covid, è vista come un segnale positivo: “Una bella iniezione di fiducia– dichiara l’assessora- che ci da ancora più convinzione nel portare avanti quelle azioni in sinergia per incrementare ulteriormente voli e passeggeri dai Paesi esteri, cercando anche di guardare con interesse a mercati nuovi”. Per Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini, “ogni investimento nella promozione internazionale, specialmente tramite l'aeroporto, genera effetti moltiplicatori significativi. I recenti numeri in crescita di Airiminum si riflettono – dichiara- in una maggiore presenza di turisti stranieri, percepibile anche a livello visivo”.

Il sindaco ribadisce l’efficacia della scelta del Comune, di destinare risorse dall'imposta di soggiorno alla promozione e rilancia l’obiettivo “di dare corpo e sostanza ai nuovi programmi di promozione internazionale, che dovranno aumentare l'attrattività di Rimini e del suo territorio da qui ai prossimi 3 anni”.