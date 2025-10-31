Degrado nell'immobile di Corso Giovanni XXIII, Comune di Rimini interviene al posto del privato

L'intervento costerà 3300 euro, il privato inadempiente agli obblighi imposti con diffide da palazzo Garampi

Il Comune di Rimini provvederà alla messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di decoro dell'immobile abbandonato sito in Corso Giovanni XXIII n. 9. L'Amministrazione Comunale procederà all'esecuzione coattiva dei lavori in sostituzione del proprietario, risultato inadempiente rispetto all'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente, con successivo recupero integrale delle spese sostenute.

La decisione si è resa necessaria a seguito dei numerosi esposti e segnalazioni pervenuti a palazzo Garampi in merito alle condizioni di grave degrado in cui versa l'immobile abbandonato. Dopo reiterate diffide trasmesse alla proprietà e, in ultima istanza, l'Ordinanza Sindacale dello scorso febbraio, con cui il Sindaco ingiungeva ai proprietari di eseguire gli interventi necessari, il privato non ha ottemperato agli obblighi imposti. "L'intervento - spiegano da palazzo Garampi - si pone l'obiettivo di garantire la messa in sicurezza dell'edificio e il ripristino delle condizioni di decoro urbano, con l'esecuzione dei lavori in conformità alle normative di sicurezza".

L’intervento comporta una spesa complessiva di circa 3.300 euro. L’unità operativa della Protezione Civile e Pubblica Incolumità provvederà al recupero a carico del privato responsabile delle spese effettivamente sostenute dal Comune di Rimini per l'esecuzione dell'intervento coattivo.