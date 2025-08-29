Delegazione del Congresso Usa in visita a Taiwan

Pechino avverte: “Chi gioca con il fuoco si scotta”

Una delegazione del Congresso americano, guidata dal senatore repubblicano Roger Wicker, leader della Commissione per le forze armate del Senato, è arrivata a Taipei per una visita ufficiale. “Siamo qui per ribadire la partnership e l’accordo di amicizia sulla sicurezza che gli Stati Uniti hanno con Taiwan da decenni”, ha dichiarato Wicker, sottolineando la continuità dell’impegno di Washington nei confronti dell’isola.

La missione arriva in un momento delicato delle relazioni tra Stati Uniti, Cina e Taiwan. Da Pechino è infatti giunto un duro monito: parlando quasi contestualmente dei preparativi per l’80° anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale, il viceministro degli Esteri cinese Ma Zhaoxu ha denunciato “un pugno di forze esterne” che tenterebbe di usare Taiwan per contenere la Cina. “Stanno giocando col fuoco – ha avvertito – e chi gioca col fuoco alla fine si scotta”.

La visita della delegazione americana rischia di acuire ulteriormente le tensioni nello Stretto di Taiwan, già al centro di un acceso confronto geopolitico tra Washington e Pechino.