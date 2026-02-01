Delitto Paganelli, attesa snervante per il verdetto sulla scarcerazione di Louis
La difesa punta sulle 200 pagine di memoria, ma il Riesame prende tempo
Resta ancora senza risposta la decisione del Tribunale della Libertà sulla scarcerazione di Louis Dassilva, in cella dal luglio 2024 per l’omicidio di Pierina Paganelli. Dopo la lunga udienza di venerdì, la difesa parla di «silenzio preoccupante», nonostante la memoria di oltre 200 pagine presentata per contestare l’accusa.
La Cassazione aveva chiesto al Riesame motivazioni più dettagliate, soprattutto sulle dichiarazioni di Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante dell’imputato. Per i legali di Louis era un segnale positivo, per le parti civili solo un passaggio tecnico.
Intanto il processo vive giorni caldi: dopo la convocazione a sorpresa di Manuela Bianchi in Procura, domani si terrà la nona udienza. In aula sfileranno una decina di testimoni, tra polizia giudiziaria, tecnici delle intercettazioni e persone vicine all’imputato. Proseguirà anche l’audizione del maresciallo del Ros Lobefaro.
La testimonianza più attesa, quella della moglie di Dassilva, Valeria Bartolucci, è fissata per il 23 febbraio.