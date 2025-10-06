“Dentro le parole”: un workshop per contrastare la violenza di genere a Cattolica

Giovedì 16 ottobre a Palazzo del Turismo, un incontro gratuito per riflettere sul linguaggio e il rispetto di genere

Le parole giuste per costruire una cultura del rispetto contro la violenza di genere. “Dentro le parole” è il workshop gratuito e aperto a tutta la cittadinanza che si terrà giovedì 16 ottobre, a Palazzo del Turismo, dalle ore 14.30 alle 16.30. Obiettivo dell’incontro, organizzato dalla Onlus Mondo Donna, dal Centro antiviolenza distretto di Riccione ChiamaChiAma con il patrocinio del Comune di Cattolica, è di riflettere su come riconoscere la violenza nel linguaggio e promuovere un uso consapevole e inclusivo delle parole. Con la guida di un’operatrice antiviolenza e della counselor Mirella Valdiserra, i partecipanti potranno vivere un percorso esperienziale le cui riflessioni contribuiranno a una mappa collettiva del cambiamento.

“Per la costruzione di una cultura del rispetto di genere si deve lavorare ogni giorno – commenta l’Assessora alle pari opportunità Claudia Gabellini -. Come Amministrazione, oltre a celebrare le diverse giornate dedicate contro la violenza sulle donne e di genere, mettiamo in campo tante altre iniziative formative ed educative come questo workshop. Ospitare questo laboratorio con la partecipazione del nostro centro Antiviolenza e l’associazione Mondo Donna Onlus significa lavorare per la parità di genere su più fronti, con la consapevolezza del linguaggio adatto e del corretto uso delle parole. Il linguaggio non è mai neutro e le parole che scegliamo contribuiscono a costruire la realtà che viviamo ogni giorno. Le parole creano immagini, rafforzano identità e orientano i comportamenti, quindi la parità e la lotta alla violenza di genere passano anche attraverso questo laboratorio. Perché è fondamentale acquisire una consapevolezza linguistica che promuova il rispetto e l’uguaglianza di genere”.